Zaniar Matapour nekter å snakke. Kortspill og gåturer kan hjelpe ekspertene.

Zaniar Matapour (43) er siktet for terror. Men var han tilregnelig? Politiet vurderer å legge ham inn med tvang for å vurdere hans psykiske helse.

Politiet vurderer å sette Zaniar Matapour under tvungen observasjon. Sakkyndige kan ende opp med å observere den terrorsiktede på gåturer og i kortspill, hvis han nekter å snakke.

Én av politiets hypoteser er at Zaniar Matapours psykiske helse var avgjørende for at han drepte to og skadet 21 under masseskytingen i Oslo i slutten av juni.

Matapour har en lang historie med psykiske utfordringer. Han er blitt omtalt som «svært nedstemt» og «en tungt medisinert person med diagnosen paranoid schizofren».