Landets apoteker har solgt mer enn to millioner selvtester

Smitten øker. Det samme gjør salget av selvtester: – Helt åpenbart at folk er mer bevisst på å ta gode og trygge valg, mener sjef i nettapoteket Farmasiet, Elisabeth Haug.

Ifølge Apotekforeningen har landets tre apotekkjeder solgt mer enn 300.000 selvtester den siste uken.

27. nov. 2021 14:16 Sist oppdatert nå nettopp

En hurtigtest gir svar på koronasmitte i løpet av 20 minutter. Onsdag anbefalte Helsedirektoratet hyppigere bruk av dem. Det kan virke som at befolkningen tar myndighetenes råd på alvor.

Ifølge Apotekforeningen har landets tre apotekkjeder solgt mer enn 300.000 selvtester den siste uken. Fra mandag til torsdag ble denne uken ble det hver dag solgt 50.000–60.000 tester.

Pressekontakt i Apotekforeningen Jostein Soldal sier at de har sett en jevn, men kraftig økning i salg av tester siden midten av oktober.

– Med dagens smittesituasjon har vi all grunn til å tro at det vil fortsette. Nå går vi i tillegg inn i julebordssesongen. Mange vil nok være sikre på at de ikke tar med seg smitte inn i slike sammenhenger, sier Soldal.

– Betyr det at det kan bli utsolgt for tester?

– Det kan selvsagt skje i enkelttilfeller. Men tilgangen på tester er god, så det vil etterfylles raskt.

Femdoblet salg i Oslo

Soldal forteller at det pr. innbygger selges flest tester i Oslo. Deretter følger Viken, Trøndelag, Troms og Finnmark.

– Hvis vi ser på hele Norge totalt, har vi siden i sommer, da hjemmetestene kom, solgt 2.040.000 av dem.

Sjef for nettapoteket Farmasiet Elisabeth Haug forteller at de vanligvis står for 1–2 prosent av salget i norske apoteker. For salget av hjemmetester, er tallet 10 prosent.

Selvtester selges også i matbutikker, byggevareforretninger og i nettapoteker.

Sjef for nettapoteket Farmasiet, Elisabeth Haug, forteller at de har solgt 40.000 selvtester den siste måneden.

– Det er en økning på 450 prosent siden oktober. Samtidig har salget av munnbind økt med 600.

Haug mener det er helt åpenbart at folk er mer bevisst på å ta gode og trygge valg i en periode med økt smitte:

– Vi ser også at arbeidsgivere og andre arrangører kjøper inn selvtester, for eksempel for å teste ansatte før de skal på julebord.

Nettapoteket Apotera skriver i en mail til Aftenposten at også de har solgt over fire ganger så mange selvtester denne måneden, som i hele oktober. Økningen er størst i Oslo. Der er salget femdoblet.

Hvor treffsikre er selvtestene?

Selvtestene er ikke like treffsikre som ordinære laboratorietester, men bidrar til å avlaste helsevesenet.

Og de du får kjøpt i Norge, skal være omkring 95 prosent sikre.

– Hvis de brukes på riktig måte av personer som reelt sett er smitteførende, vil de oftest gi et korrekt resultat, har assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sagt til NRK.

Testene du får kjøpt i butikk eller på apotek, er de samme hurtigtestene som brukes i det offentlige. Noen av selvtestene du kan få kjøpt på enkelte nettsteder, er ikke like gode, ifølge Nakstad.

Helsedirektoratet anslår at det vil bli behov for opp mot 850.000 selvtester i uken i tiden som kommer. Foreløpig har Norge nok tester til alle kommuner som trenger det, også til skoletesting.

I midten av desember vil vi få ytterligere 10 millioner selvtester.