Etter 12 uker mottok familien dødsattesten for norske Per-Ola Syversen.

Det er snart tre måneder siden han druknet under en ferietur til Guardamar del Segura i provinsen Alicante i Spania. Men teknisk sett var Per Ola Syversen ifølge norske myndigheter i live til 22. oktober.

16. oktober skrev Aftenposten om Per-Ola Syversen. I sommer var 72-åringen på ferie i en landsby i Alicante i Spania med sin danske kjæreste. Under en svømmetur fikk han problemer. Kjæresten kom til for å hjelpe. Begge druknet.

I løpet av to uker satt kjærestens familie med dødsattesten i hånden, i Danmark. Dermed kunne de gå i gang med å ordne opp i avdødes økonomi og få unna alt det formelle rundt et dødsfall.

Ifølge norske myndigheter var Per-Ola Syversen fortsatt i live 16. oktober, nesten 11 uker etter drukningsulykken. Dermed fikk ikke familien i Norge tilgang til hans økonomi. Sorgprosessen ble vanskelig.

Utenriksdepartementet opplyste at dødsattesten ble sendt 24. september. De beklaget at prosessen hadde gått tregt, og henviste blant annet til koronapandemien.

Heller ikke Skatteetaten kunne hjelpe familien. Dødsattesten hadde ikke nådd dem.

Men, endelig, fredag 22. oktober varslet Skatteetaten familien om at dokumentet hadde nådd dem.

Fra da av gikk alt kjapt, sier avdødes datter Monica Syversen.

Sist onsdag sto hun omsider med det viktige dokumentet i hånden.

– Skatteetaten, Folkeregisteret og Tingretten hurtigbehandlet saken vår siden vi hadde ventet så lenge, sier hun.

Med en normal prosess kunne de ha måttet vente enda en tid.

Men det Monica Syversen lurer på, er:

Hvorfor er prosessen med en dødsattest avhengig av tradisjonell postgang – i 2021?

Hvorfor er det nødvendig for en norsk utenriksstasjon å sende et dokument på papir, med en rekommandert post – i 2021?

I dag skjer mange transaksjoner og offentlige bekreftelser rundt privatpersoners liv og økonomi digitalt?

Nå svarer Skatteetaten på dette.

Prosess rundt dødsattest foreløpig ikke modernisert

– Registrering av dødsfall er en viktig opplysning i Folkeregisteret og for pårørende, og det er avgjørende at det er tilstrekkelig sikkerhet rundt grunnlaget for registrering, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

– Vi er opptatt av at slike meldinger kommer til oss på en måte og i en form som sikrer legitimitet og er etterprøvbart, sier hun.

Ringså opplyser at Skatteetaten i flere år har jobbet med å modernisere Folkeregisteret. Flere tjenester er forenklet og er endret fra manuell til automatisk behandling.

– Prosessen knyttet til dødsattester fra norske utenriksstasjoner er pr. i dag ikke modernisert. Dødsattester må fortsatt sendes på papir. Men vi utvikler imidlertid kontinuerlig nye, sikre digitale løsninger og vurderer løpende behov for forbedringer, sier hun.