Millehaugen etterlyst av Interpol. Har ikke dukket opp etter permisjon fra fengsel

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen ble etterlyst av politiet i hele landet da han ikke kom tilbake fra fengselspermisjon. Politiet mener han dro til Oslo onsdag. I Nordre Follo ble det gjort søk etter rømlingen torsdag.

Politiet friga torsdag dette bildet, som de mener viser Stig Millehaugen på Værnes lufthavn onsdag ettermiddag, før klokken 12.

1. juni 2022 18:48 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet leter nå etter den 53 år gamle Millehaugen. Han kom ikke tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon onsdag ettermiddag.

– Han har ikke møtt opp etter permisjon fra fengselet, bekrefter operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt overfor Aftenposten onsdag.

Han er etterlyst i alle norske politidistrikt. Det er slått såkalt riksalarm.

Det var NRK som først meldte om hendelsen.

– Vi oppfordrer publikum til å ta kontakt med politiet ved observasjon og at publikum ikke foretar seg noe på egen hånd, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding onsdag kveld.

Millehaugen hadde permisjon fra klokken 9 til 15 onsdag, men kom aldri tilbake til Trondheim fengsel, der han har soner en dom på 21 års forvaring.

Stig Millehaugen har en langvarig kriminell løpebane bak seg.

Skal ha reist til Oslo - politiaksjon i Follo

Politiet opplyser at Millehaugen trolig tok fly til Oslo i 12-tiden onsdag – og deretter tok Flytoget videre. De har frigitt bilder som de mener viser ham på Trondheim lufthavn Værnes onsdag.

«Det er flere funn som underbygger dette, uten at vi ønsker å gå i detaljer. Det er også viktig å understreke at vi fortsatt jobber ut fra flere hypoteser når det gjelder bevegelsene til den etterlyste», skriver politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Torsdag morgen var Millehaugen også etterlyst internasjonalt gjennom Interpol, som har lagt ut en detaljert beskrivelse av Millehaugens utseende, samt hva han er dømt for.

Torsdag morgen opplyser Trondheim politidistrikt til Aftenposten at Millehaugen fortsatt er på rømmen.

Overvåkningsfoto av etterlyste Stig Millehaugen der han går ut av Trondheim fengsel onsdag morgen.

Politiet gjennomførte en stor aksjon på Vinterbro i Nordre Follo torsdag morgen.

Overfor Dagbladet bekrefter operasjonsleder Jon Erik Nygård at det dreide seg om et søk etter Stig Millehaugen.

– Vi fikk en anmodning fra Trøndelag politidistrikt om å sjekke ut en adresse, men det ble ikke gjort noe funn.

Operasjonslederen sier samtidig at de ikke har fått beskjed om å lete etter Millehaugen på andre adresser.

– Så langt har det ikke kommet flere anmodninger.

Stig Millehaugen fotografert i lagmannsretten i 2012.

Et kriminelt liv

Millehaugen var tidligere medlem av den kriminelle Tveita-gjengen og er dømt for både væpnet ran og overlagt drap.

Han ble i 2011 dømt til 21 års forvaring. Han ble da dømt for overlagt drap på Young Guns-lederen Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.

Millehaugen ble første gang tatt av politiet i 1986.

I februar 1992 ble han dømt til seks års fengsel for væpnet ran av Klemetsrud postkontor og for ranet av Sparebanken Nors filial på Oppsal i Oslo.

I august 1993 fikk Millehaugen en ny dom. Han ble dømt til 17 års fengsel for å ha drept fengselsbetjent Jon Arild Martinsen under et rømningsforsøk, og for ran på Svartskog og Nesbru i august 1992.

I 2018 skrev Millehaugen en kronikk i Aftenposten der han forsøkte å forklare ondskap. Kronikken var en del av en serie om temaet.