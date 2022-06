Millehaugen etterlyst. Har ikke dukket opp etter permisjon fra fengsel

Den dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen er nå etterlyst av politiet i hele landet, samt internasjonalt.

Stig Millehaugen har en langvarig kriminell løpebane bak seg.

1. juni 2022 18:48 Sist oppdatert 20 minutter siden

Politiet leter nå etter den 53 år gamle Millehaugen (53). Han kom ikke tilbake Trondheim fengsel etter permisjon.

– Jeg kan bekrefte at han ikke har møtt etter permisjon fra fengselet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til VG klokken 18.35.

Hun opplyste senere at han nå er etterlyst i alle norske politidistrikter. Det er slått såkalt riksalarm. Han er ifølge samme kilde også etterlyst internasjonalt.

Det var NRK som først meldte om hendelsen.

– Vi oppfordrer publikum til å ta kontakt med politiet ved observasjon og at publikum ikke foretar seg noe på egen hånd, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding onsdag kveld ifølge NTB.

Stig Millehaugen fotografert i lagmannsretten i 2012.

Millehaugen var tidligere medlem av den kriminelle Tveita-gjengen og er dømt for både væpnet ran og overlagt drap.

Han ble i 2011 dømt til 21 års forvaring. Han ble da dømt for overlagt drap på Young Guns-lederen Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.

Millehaugen ble første gang tatt av politiet i 1986.

I februar 1992 ble han dømt til seks års fengsel for væpnet ran av Klemetsrud postkontor og for ranet av Sparebanken Nors filial på Oppsal i Oslo.

I august 1993 fikk Millehaugen en ny dom. Han ble dømt til 17 års fengsel for å ha drept fengselsbetjent Jon Arild Martinsen under et rømningsforsøk, og for ran på Svartskog og Nesbru i august 1992.

I 2018 skrev Millehaugen en kronikk i Aftenposten der han forsøkte å forklare ondskap. Kronikken var en del av en serie om temaet.