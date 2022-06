Hans Sverre Sjøvold går av som PST-sjef med umiddelbar virkning

Hans Sverre Sjøvold har i dag informert Justisdepartementet om at han ønsker å fratre stillingen som sjef for PST.

Hans Sverre Sjøvold

2. juni 2022 15:00 Sist oppdatert nå nettopp

«Tjenesten trenger en sjef som har sin fulle og hele oppmerksomhet rettet mot å løse et meget viktig samfunnsoppdrag og i så måte ha samfunnets tillit», sier Sjøvold i en pressemelding som regjeringen publiserte i dag.

Han viser til at det har «vært mye negativ oppmerksomhet rettet mot min person».

Det er VG som har hatt en rekke avsløringer rundt tre skytevåpen Sjøvold ville kvitte seg med da han var politimester i Oslo. Sjølvold hadde oppbevart våpnene ulovlig i flere år.

«Hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømmet må gå først», sier Sjøvold i pressemeldingen.

Sjøvold fratrer stillingen med umiddelbar virkning. Roger Berg er fungerende PST-sjef frem til en ny sjef er på plass. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mener Sjøvold sin avgjørelse er klok.

«Sjøvold har i dag bedt om å fratre sin stilling som PST-sjef. Jeg respekterer Sjøvold sin beslutning, og mener det er en klok avgjørelse», skriver Mehl i pressemeldingen.

Krever høy sikkerhetsklarering

2019 avslørte VG at Sjøvold oppbevarte tre skytevåpen i skap på kontoret i syv år før leverte dem fra seg. Sjøvold sa at han hadde oppbevart våpnene i «godkjente skap».

Spesialenheten for politisaker startet etterforskning. Et snaut år etter avsløringen fikk Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen.

PST-sjefen har en av landets viktigste politistillinger og jobben krever en sikkerhetsklarering «på nivå strengt hemmelig, Cosmic Top Secret og plettfri vandel».

Departementet har bekreftet at Sjøvold ikke fortalte om våpnene under en autorisasjonssamtale før han tiltrådte en av landets mest betrodde stillinger i juni 2019. En autorisasjonssamtale holdes jevnlig for å fastslå om departementet har den nødvendige tillit til at Sjøvold er sikkerhetsmessig skikket til jobben.

Slik så det ut da Sjøvold ble ønsket velkommen som PST-sjef i mars 2019. Det var fungerende justisminister Jon Georg Dale som tok ham imot.

Gir innsyn i Sjøvolds redegjørelse

Justis- og beredskapsdepartementet har nå gitt innsyn i Sjøvolds senere redegjørelse til departementet om våpnene. Denne ble først gjengitt i VG.

11. november 2019 skrev Sjøvold en redegjørelse til daværende justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr. Han skrev at han hadde opplysningsplikt rundt forhold som kunne være av betydning for hans sikkerhetsmessige skikkethet.

I redegjørelsen skrev Sjøvold han at han etter en begravelsen av en nær venn han kjente fra Odd Fellow-ordenen, ble kontaktet av vennens enke. Hun ba Sjøvold ta vare på våpnene til mannen.

Sjøvold skrev at han flere ganger senere forsøkte å få tak i en erklæring fra enken, for å kunne levere våpnene til politidistriktet. Først da kunne de bli destruert. Etter hvert fikk han kontakt med et annet familiemedlem. Det tok tid før han fikk noen erklæring, og Sjøvold skriver at han i mellomtiden fikk beskjed om at det var våpenamnesti. Derfor kunne han levere dem uten erklæring.

Han leverte våpnene til en ansatt ved forvaltningsavdelingen i Oslo politidistrikt og mottok en kvittering han senere mistet.

– Jeg er sevlfølgelig lei meg for hele saken og mitt eget sommel. Våpnene burde vært levert mye tidligere, skrev Sjøvold.

Henter PST-sjef tilbake fra pensjon

Justisdepartementet opplyser at Roger Berg nå fungerer som PST-sjef.

Dermed henter PST tilbake den tidligere assisterende sjefen for PST fra pensjonisttilværelsen.

Berg pensjonerte seg i mars, og ble erstattet av Hedvig Moe som assisterende sjef 1. april. Berg har lang erfaring fra PST gjennom tre tiår.