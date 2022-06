UD ga statlige penger til ansatte for at de skulle betale skatt til staten. De ansatte satt igjen med gevinst.

Utenriksdepartementet ga de ansatte penger for at de skulle kunne betale boligskatten som staten skulle ha. I praksis gikk de fleste solid i overskudd, viser Aftenpostens beregninger.

Rundt 600 av de ansatte i Utenriksdepartementet er på utenriksstasjonene rundt omkring i verden.

Aftenposten omtalte nylig hvordan Utenriksdepartementet (UD) har brukt 240 millioner kroner på å hjelpe ansatte i utlandet med å betale skatt for å bo gratis.

Dette skjedde etter at Høyesterett hadde slått fast at offentlig ansatte og privat ansatte måtte behandles likt. Altså: Alle som ikke hadde andre boligutgifter, men som fikk gratis bolig av arbeidsgiver, måtte betale skatt for den fordelen.