4-åringen Lea er en av 175.000 nordmenn som ikke har fastlege. Hun har en alvorlig kromosonfeil og er mye syk. Lea er avhengig av intravenøs ernæring 19 timer i døgnet. Derfor er hun tilkoblet ca. 3,5 meter med slange. I en periode i 2021 hadde Lea 5 turer med luftambulansen fordi hun fikk dramatiske anfall. Norge Fastlegene Fastlegekrisen rammer kronisk syke barn

I kommunen der Lea Nilsen (4) bor, mangler over 6000 pasienter fastlege. For Lea betyr dette at hun må legges oftere inn på sykehus.

I to år hadde hun og moren fastlegevikar. Men i juni var det slutt.

Den lille jenta har epilepsi og dårlig immunforsvar. Da hun ble smittet med covid-19, endte det med et sykehusopphold på 11 døgn.