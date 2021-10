Direkte: Pressekonferanse om drapssaken på Kongsberg

Politiet holder pressekonferanse kl. 14.30 om drapssaken på Kongsberg. Følg den direkte her.

15. okt. 2021 14:12 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Politiet vil komme med informasjon om status i etterforskningen og politiets videre arbeid i saken.

Buskerud tingrett besluttet fredag at Espen Andersen Bråthen (37) blir varetektsfengslet i fire uker. Det var i tråd med politiets krav. Bråthen er siktet for å ha drept fem personer og skadet tre personer i Kongsberg onsdag kveld.

Han er ilagt brev- og besøksforbud, samt medieforbud og full isolasjon de første to ukene.

37-åringen har samtykket til fengslingen og erkjent de faktiske forholdene.

Det er 37 år gamle Espen Andersen Bråthen som er siktet for drapene på Kongsberg. Politiet har tidligere mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til 37-åringen.

Skjøt folk med pil og bue

Det var i 18-tiden onsdag kveld at politiet fikk meldinger om at det gikk en person rundt og skjøt på folk med pil og bue ved en Coop-butikk i Kongsberg sentrum.

Fem minutter senere fikk den første patruljen øye på mannen, som skjøt mot politiet med flere piler før de mistet ham av syne. Klokken 18.47, over en halvtime etter at angrepene startet, ble 37-åringen pågrepet et stykke unna der angrepene begynte.

Da var fem personer drept og tre skadet. De drepte er fire kvinner og én mann i alderen 50 til 80 år. De er så langt ikke offisielt identifisert. Ifølge politiet benyttet mannen to andre våpen i tillegg til pil og bue.

Politiet sier fredag de vurderer fortløpende om de skal anmelde seg selv til Spesialenheten siden drapene trolig skjedde etter at politiet kom til stedet der siktede befant seg, ifølge VG.

En pil står i en vegg i Kongsberg sentrum etter der dramatiske angrepet i byen onsdag kveld. Fem personer ble drept.

Overlevert til helsevesenet

Fengslingsmøtet fredag ble gjennomført via såkalt kontorforretning. Det betyr at ingen andre var til stede foruten dommeren.

I kjennelsen viser tingretten til sakens alvorlighetsgrad. Det pekes også på at det skal gjennomføres full judisiell observasjon av siktede, og at det er viktig at dette kan skje uten påvirkning utenfra.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Han har samtykket til fengsling, så da sier dette seg egentlig selv, sier hans advokat Fredrik Neumann til NTB.

Bråthen torsdag ble overlevert til helsevesenet for en judisiell observasjon. Neumann sier hans klient blir hos helsevesenet så lenge det trengs.

Det har tidligere kommet flere bekymringsmeldinger om ham. Bråthen konverterte for flere år siden til islam.

Støre og Mehl besøker Kongsberg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) besøker Kongsberg fredag ettermiddag.

De vil legge ned blomster i Magasinparken i byen. De skal også delta på et orienteringsmøte med Kongsberg kommune og politiet.