Kongsberg: Politiet mener hypotesen om sykdom er styrket

Politiinspektør Per Thomas Omholt under en pressekonferanse om utviklingen i drapssaken på Kongsberg fredag ettermiddag.

Angrepene på Kongsberg skjedde både i private hjem og ute i det offentlige rom. Flere ble skutt etter uten å bli truffet, og siktelsen vil bli utvidet til flere fornærmede. Men siktelsen gjelder ikke terror nå.

15. okt. 2021 14:12 Sist oppdatert nå nettopp

Dette var nytt fra fredagens pressekonferanse, kort oppsummert:

Politiet sa fredag at siktelsen mot Espen Andersen Bråthen (37) kommer til å utvides. Det er fordi det er flere fornærmede som ble skutt etter og som fryktet for sitt liv.

Siktelsen gjelder så langt ikke terror. Torsdag sa PST på en pressekonferanse at hendelsen «fremstår som en terrorhandling».

Politiet har ikke slått fast noe om motiv ennå. Men hypotesen om at bakgrunnen er sykdom, er styrket. Den siktede skal avhøres videre når helsetilstanden er bedre, opplyste politiet.

Bråthen er varetektsfengslet i fire uker. To av disse ukene er i isolasjon.

Det har gått tre dager siden fem personer ble drept og tre skadet etter angrep med blant annet pil og bue i Kongsberg sentrum.

– Dette er en svært alvorlig sak og en tøff sak for et lokalsamfunn. Vi skal finne ut hva som skjedde, uttalte politiinspektør Per Thomas Omholt fra Sørøst politidistrikt under pressekonferansen fredag.

Omholt sier politiet nå i starten av etterforskningen går bredt ut og ikke utelukker noen hypoteser. Men Bråthen er så langt ikke siktet for terror.

Hypotesen om at bakgrunnen er sykdom, er styrket mest, opplyser politiet.

Det har tidligere kommet flere bekymringsmeldinger om ham. Bråthen konverterte for flere år siden til islam.

– Han blir beskrevet som en einstøing, sier Omholt.

37-åringen har samtykket til fengslingen og erkjent de faktiske forholdene, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Det er 37 år gamle Espen Andersen Bråthen som er siktet for drapene på Kongsberg. Politiet har tidligere mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til 37-åringen.

Mange ble skutt etter uten å bli truffet

Det var i 18-tiden onsdag kveld at politiet fikk meldinger om at det gikk en person rundt og skjøt på folk med pil og bue ved en Coop-butikk i Kongsberg sentrum.

Fem minutter senere fikk den første patruljen øye på mannen, som skjøt mot politiet med flere piler før de mistet ham av syne. Klokken 18.47, over en halvtime etter at angrepene startet, ble 37-åringen pågrepet et stykke unna der angrepene begynte.

Da var fem personer drept. De drepte er fire kvinner og én mann i alderen 50 til 80 år. De er så langt ikke offisielt identifisert.

– Det har tatt noe tid. Vi håper å komme ut med navnene så fort som mulig, sa Omholt under pressekonferansen.

Tre personer ble skadet i hendelsen. I tillegg ble mange andre skutt mot uten å bli truffet.

– De har følt livsfrykt, fastslo Omholt.

Han sier alle som ble skutt mot, anses som fornærmede. Siktelsen kommer derfor til å bli utvidet når politiet har fått full oversikt. Han sier det er snakk om «ganske mange», men vil ikke uttale seg om antall.

Omholt sier drapene har skjedd både inne og ute. 37-åringen har tatt seg inn og skutt både på private adresser og ute i det offentlige rom.

Omholt understreker at det ikke er skutt med skytevåpen, men kun med pil og bue. I tillegg er det brukt to andre type våpen som politiet foreløpig ikke vil si noe om for å unngå å påvirke vitner.

Politiet har hittil avhørt over 50 vitner saken. Ennå gjenstår det flere vitneavhør.

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistriktuttalte til VG fredag de vurderer fortløpende om de skal anmelde seg selv til Spesialenheten. Dette fordi drapene trolig skjedde etter at politiet kom til stedet der siktede befant seg.

En pil står i en vegg i Kongsberg sentrum etter der dramatiske angrepet i byen onsdag kveld. Fem personer ble drept.

Skal vurdere om siktede var tilregnelig

Fengslingsmøtet fredag ble gjennomført via såkalt kontorforretning. Det betyr at ingen andre var til stede foruten dommeren.

37-åringen er ilagt brev- og besøksforbud, samt medieforbud og full isolasjon de første to ukene.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Han har samtykket til fengsling, så da sier dette seg egentlig selv, sier hans advokat Fredrik Neumann til NTB.

Bråthen ble torsdag overlevert til helsevesenet for en judisiell observasjon. Han sitter nå i et såkalt varetektssurrogat, som er en lukket helseinstitusjon. Politiet har gjennomført flere avhør av 37-åringen, men han er nå er i en helsetilstand som gjør at det ikke kan gjennomføre flere avhør av ham, opplyste Omholt.

To rettspsykiatere skal vurdere om han var tilregnelig på handlingstidspunktet, og dermed om hvorvidt han kan straffes eller ikke. Undersøkelsen er ventet å ta rundt åtte uker.

Støre og Mehl besøker Kongsberg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) besøker Kongsberg fredag ettermiddag.

De vil legge ned blomster i Magasinparken i byen. De skal også delta på et orienteringsmøte med Kongsberg kommune og politiet.