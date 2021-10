– Pilen tyder på at gjerningsmannen ikke er organisert bueskytter

Flere personer er drept og skadet i Kongsberg.

– Bildene av pilen tyder på at gjerningsmannen ikke er en del av det organiserte bueskyttermiljøet, sier Steinar Risinggård, president i Norges Bueskytterforbund.

14. okt. 2021 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Når du presterer å skyte og drepe fem mennesker, og ytterlige skade to, så er det brukt utstyr med stor kraft. Da er det sannsynligvis brukt en compound-bue, sier Steinar Risinggård.

For utøverne er compound kjent som en amerikansk jaktbue. Den brukes blant annet til jakt på storvilt i andre land, blant annet i Afrika. I Norge er all jakt med bue forbudt.

Slike buer brukes bare til konkurranseskyting i Norge. Man kan kjøpe buer i alle prisklasser. Aktive utøvere kjøper buer som koster mellom 7000 -15.000 kroner inkludert seks piler. Alternativet til en compound-bue er en recurve-bue.

Ut fra det offentliggjorte bildet av pilen som står i veggen på Kongsberg, tror Risinggård at vedkommende ikke tilhører det organiserte bueskyttermiljøet.

– Jeg ser på bildet at det ikke er «noc» på pilen (sporet som tres inn på buestrengen). Jeg kan heller ikke se at det er tre styrefjærer. Dette tyder på at dette ikke er en person som kommer fra bueskyttermiljøet, sier han.

Kan lese seg opp på nettet

– Viser gjerningsmannen kompetanse til å bruke pil og bue?

– Selv om jeg antar at det dette er en person som ikke er en del av det norske eller danske bueskyttermiljøet, kan man skaffe seg kompetanse ved å lese seg opp på internett. Dessverre, sier han.

Risingård kan ut fra bildet ikke si hva slags type pil og spiss som er brukt. I konkurransemiljøet i Norge brukes bare en rundt metallspiss. Jaktspisser er skarpe som barberblad og brukes i storviltjakt utenfor Norge.

Svært få skyttere i Norge bruker eller eier jaktspisser. Spissen er laget for å ødelegge mest mulig når den trenger inn i dyrekroppen. Konkurransepilene har en rund metallspiss som ikke er spesielt skarp.

Jaktspisser selges i butikk eller via nettet. Aldersgrensen er 18 år.

– Hvem som helst kan skaffe seg utstyr i Norge. Dette er ikke registrert som våpen. Dette er idrettsutstyr. Det er ikke lov i Norge å drive jakt med bue, hverken på småvilt eller storvilt, sier han.

– Sikkerhet fra første dag

Idrettslaget Skrim i Kongsberg har et lite bueskyttermiljø.

– Jeg antar at vedkommende ikke kommer fra klubben. Men jeg tar forbehold om at vi vet lite. Det er trist om dette skulle få noen konsekvenser for idretten. Vi har et fantastisk miljø for kvinner og menn, unge og eldre, sier Risinggård.

Risinggård har vært aktiv i miljøet i 20 år og aldri opplevd noen form for ulykker. Norges Bueskytterforbundet har 108 lokale klubber og vel 5000 medlemmer.

– Dette miljøet har fokus på skyte best mulig i konkurransesituasjoner. Vi er del av et internasjonalt miljø med 170 nasjoner. Det er en virkelig stor idrett.

– Vi har en veldig grundig opplæring og er påpasselige med sikkerhet fra første dag. Det er veldig trist at sånt som dette kan skje. Jeg tenker på befolkningen og pårørende på Kongsberg, sier Risinggård.