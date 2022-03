Svensk mor dømt til seks års fengsel for å ha medvirket til at sønnen ble barnesoldat i IS

Den svenske moren tok med seg sine fem barn til Syria. Nå har en svensk domstol dømt henne til fengsel i seks år.

Den svenske gutten ble barnesoldat i terrorgruppen IS. Da han døde 16 år gammel, publiserte IS dette martyrbildet på sine mediekanaler.

Den svenske søskenflokken var født i Sverige. Der gikk de på skole og i barnehage. Men våren 2013 flyttet hun med barna til IS-kontrollerte områder i Syria. Faren hadde allerede dratt.

Barna var da 16, 14, 11 og 7 år, de yngste er tvillinger. Morens valg skulle bety døden for flere av dem.

Her kan du lese Aftenposten sak om hvordan den unike rettssaken i Sverige gir innblikk i hvordan det var for barn å vokse opp i Den islamske stat (IS) i Syria. Og hvordan svenske gutter ble barnesoldater for terrorgruppen.

Fem svenske søsken ble tatt med til Syria for å vokse opp i IS-regimet. Her er de tre eldste fotografert i Halmstad hvor barna gikk på skole og i barnehage. De to brødrene døde. Storesøsteren som nå er 24 år bor fortsatt i Syria.

Den nå 49 år gamle kvinnen ble tiltalt for grove krigsforbrytelser og grovt brudd på folkeretten, hun er anklaget for aktivt å ha medvirket til at sønnen hennes ble barnesoldat.

Fredag kom dommen fra Stockholms tingrett. Hun dømmes til fengsel i seks år.

Aktor krevde at kvinne skulle dømmes til minst åtte års fengsel.

Selv nektet kvinnen straffskyld.

Denne saken gir et helt unikt innsyn i barns liv hos terroristene i det såkalte Islamske staten.

Den svenske saken skiller seg ut fra de andre rettssakene som er ført mot IS’ nordiske støttespillere. Ikke minst på grunn av kvinnens nå 15 år gamle datter. Hun er stor nok til selv å fortelle politiet om hvordan livet i IS var.

Tre sønner og faren deres døde i IS-regimet

To av kvinnens sønner døde i kamp for IS. Tiltalen omfatter ikke den eldste sønnen fordi svensk politi ikke har beviser nok.

Først døde barnas far døde i kamp for IS. Så døde de to sønnene. Den ene sønnen var 12 år da han var med på det slaget. Selv ble gutten bare 16 år. Familiens yngste døde da han var fire og et halvt år.

Fakta Tiltalen mot den svenske kvinnen Den 49 år gamle kvinnen er tiltalt for grove krigsforbrytelser og grovt brudd på folkeretten, for aktivt å ha medvirket til at en av sønnene hennes kunne rekrutteres og kontinuerlig brukes som barnesoldat for terrororganisasjonen IS. Ifølge tiltalen skjedde det fra 2013 til 2017, fra gutten var 12 år til fylte 15 år. Alternativt er hun tiltalt for å være medhjelper til disse forbrytelsene. I Sverige er det forbudt å bruke barn under 15 år i direkte kamphandlinger under en væpnet konflikt. Hun er ikke tiltalt for å ha medvirket til at den eldste sønnen ble barnesoldat fordi politiet ikke kan bevise det. Det er første gang i Sverige at noen er tiltalt for krigsforbrytelse gjennom bruk av barnesoldat. Strafferammen er fra fengsel i minst fire år til livsvarig fengsel. Vis mer

Her er den svenske gutten 13 år på Naimtorget i Raqqa omgitt av blodige lik og avkappede hoder. Iført magasinvest står han ved siden av en «venn», en smilende mann med automatvåpen og en fot oppå et avkappet hode.

Jenta kom i 2020 tilbake til Sverige fra Al-Hol-leiren i Syria sammen med moren og en lillesøster.

Sverige, Danmark, Finland og Norge har til sammen hentet 111 personer fra leirene i Syria, viser Aftenpostens oversikt.

Den svenske 49-åringen medgir at hun har vært i Syria med sine barn, og at to av dem har dødd i strid for IS. Men hun nekter for at hun visste noe om at sønnene kriget for IS. Hun skylder på barnas far, at han lurte henne til Syria. Hun trodde at de skulle bo i Tyrkia, ifølge forsvareren, advokat Michael Westerlund.