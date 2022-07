Nye problemer for SAS etter streiken

SAS sa at de skulle komme på vingene innen to døgn. Over tre døgn senere blir en rekke fly fortsatt kansellert.

Pilotstreiken har påvirket manges sommerferie. Tidligere denne uken ble den avsluttet. Likevel opplever SAS problemer. Bildet er fra Oslo lufthavn tidligere i juli.

22. juli 2022 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

Streiken avsluttet natt til tirsdag denne uken. Da sa SAS-ledelsen at flyene skulle være tilbake i normal drift innen 48 timer.

Men fremdeles er trafikken preget av innstillinger.

Over tre døgn er gått siden streikens slutt. Allerede har SAS kansellert 19 avganger fredag. Både flyvninger innen- og utenlands er berørt, ifølge Avinor. Torsdag ble 30 avganger innstillt, meldte NTB.

Pressesjef Tonje Sund i SAS Norge sier at årsaken er sammensatt.

– Kanselleringene er en kombinasjon av at det har vært uforutsette tekniske problemer på et par fly og mannskapsmangel. Det forplanter seg i hele systemet. Derfor vil hele oppstarten etter streiken ta lenger tid, sier hun.

Fakta Innstilte SAS-flyvninger fredag Oslo: 9

Kristiansund: 2

Bergen: 1

Bodø: 1

Stavanger: 1 Kilde: Avinor Vis mer

Tekniske problemer

Mannskapsmangelen kan handle om sykdom på kort varsel. Sund trekker også frem at forsinkelser fører til at mannskapet ikke kan fortsette å fly.

– Hviletidsbestemmelsene i flybransjen er strenge av sikkerhetsmessige årsaker. De vil vi ikke kompromisse på, sier hun.

Pressjef Tonje Sund i SAS oppfordrer reisende til å møte opp som normalt om ikke annen beskjed er gitt.

Sund avviser at SAS var dårlig forberedt på streikens slutt og gjenopptrakelse av trafikken.

– Det tar litt tid å få alle flyene i luften etter at de har stått på bakken i 15 dager. Når et fly har stått parkert, må de gå gjennom en rutinemessig sjekk og eventuelt også testflyvning. Det handler om sikkerhet.

SAS prøver å håndtere de tekniske problemene så raskt som mulig. Ekstra mannskap er på vei fra København til Oslo lufthavn, ifølge pressesjefen.

Henter inn ekstra mannskap

Flyselskapet oppfordrer passasjerene til å møte opp som normalt om de ikke har fått annen beskjed.

– Dersom du blir påvirket, får du direkte beskjed fra oss. Den største delen av trafikken går som normalt, sier Sund.

Hun vet ikke hvor stor andel av innstillingene som skyldes streik, tekniske problemer eller mannskapsmangel.

– Når vil alt gå som normalt?

– Så raskt som mulig. Det avhenger også av om det kommer uforutsette hendelser, svarer hun.

Flyttet ansatte til datterselskaper

Streiken blant SAS-pilotene varte i 15 dager. Drøyt 2500 flyvninger i Norge er blitt kansellert i perioden, ifølge NTB.

Forhandlingene begynte i november sist år. Først tirsdag kom de til enighet.

Kjernen i konflikten var ansettelser i SAS’ datterselskaper SAS Link og SAS Connect. Flere hundre piloter i SAS mistet jobben på grunn av pandemien. Da de igjen ble ansatt, fikk noen andre vilkår enn tidligere.

Den nye avtalen skal gjelde i fem år. Enigheten medfører at de oppsagte pilotene kan komme tilbake. Uavhengig av hvor i SAS de blir ansatt, får de samme betingelser.