Ingen bonus. Ingen ekstra fridager. Slitne sykepleiere er ikke imponert.

De har tatt de tyngste løftene under pandemien. Som takk har de fått hyggelige ord. Litt sjokolade. Eller en paraply. Noen har fått ekstra betalt for overtid.

Fullt trykk på intensivavdelingen ved Rikshospitalet i mars i år. Nå meldes det om at kapasiteten er sprengt ved flere andre sykehus. Påkjenningen på dette og mye annet helsepersonell er stor.

12. des. 2021 09:09 Sist oppdatert nå nettopp

Sykepleierne er tildekket med smittevernutstyr. Noen har på seg noe som kalles et motorisert åndedrettsvern. Masker som minner om romdrakter. En sykepleier passer på pasientens hode mens de fire andre tar et fast grep om hver sin del av kroppen. Metodisk og rolig, steg for steg, snus kroppen rundt slik at ansiktet peker opp mot taket.

Scenen er hentet fra Rikshospitalet. Slik har det vært ved frontlinjen mange steder i landet, uke etter uke, måned etter måned under pandemien. Blant dem som har tatt de tyngste løftene under pandemien, er sykepleiere, hjelpepleiere, leger, fysioterapeuter, assistenter og rengjøringspersonale.