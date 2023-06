Forsker i Norge jobbet med våpenforskere fra et av Kinas militære universiteter

Samtidig som han ledet et forskningsmiljø i Norge, var forskeren tilknyttet et av Kinas militære universiteter. Han publiserte artikler og tok patenter sammen med kinesiske våpenforskere.

En kinesisk forsker i Norge ble overrasket da Skatteetaten og politiet dukket opp på døren hans tidlig onsdag 31. mai.

13.06.2023 21:47

Søndag fortalte Aftenposten at Skatteetaten gikk til aksjon mot en privat bolig tilhørende en kinesisk forsker. Forskeren jobber på et universitet på Østlandet. De gikk også til aksjon mot kontorene til et selskap på universitetet.

Den kinesiske forskeren som eier boligen, er sentral i forskningsmiljøet ved det norske universitetet han tilhører. Han er også tilknyttet selskapet Skatteetaten aksjonerte mot.

Aftenposten kan i dag avsløre at han og andre kinesiske studenter og forskere ved det norske universitetet, også har vært knyttet til et militært universitet i Kina.

Tilknyttet norsk universitet og kinesisk militær-universitet samtidig

Noen av de kinesiske universitetene er tettere knyttet til det kinesiske regimet enn andre. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i sin trusselvurdering advart om at norske universiteter knyttet til fremvoksende teknologier, er attraktive mål for ulovlig kunnskapsoverføring. Kina trekkes spesifikt frem.

Onsdag 31. mai banket Skatteetaten og politiet på døren til boligen den kinesiske forskeren eier.

Sju av universitetene kalles «De sju sønner». Navnet kommer av at de regnes som barn av det kinesiske forsvaret.

– Samarbeider du med et «sju sønner»-universitet, støtter du i virkeligheten Kinas militære forskning og industri.

Det sier Jeffrey Stoff ved tankesmien Center for Research Security and Integrity til Aftenposten.

Et av disse sju universitetene er Nanjing University of Science and Technology (NJUST).

Dette er ett av universitetene det norske forskningsmiljøet har samarbeidet med.

Nanjing university of science and technology i Kina.

Den ledende forskeren i Norge har ifølge NJUST hatt en rolle hos dem. Samtidig har han ledet forskning i Norge.

Forskeren publiserte midt på 2010-tallet flere artikler sammen med minst sju ulike forskere fra NJUST i Kina. Blant annet en våpenforsker.

Forskeren er også oppført som oppfinner av patentert teknologi registrert på NJUST. I publisert forskning om samme teknologi var han oppført som ansatt i Norge.

Forsker i Norge veileder for NJUST-studenter

Den kinesiske forskeren kom til Norge for omtrent 15 år siden. Samtidig har han hatt en rolle ved NJUST.

Forskeren selv har ikke ønsket å imøtegå noe av det Aftenposten omtaler i denne saken. Han ønsker heller ikke å svare på spørsmål.

Ifølge NJUSTs nettsider er forskeren en såkalt «Zijin»-forsker hos dem. Det er tittel for forskere i utlandet som utfører minst to måneders arbeid i året for det kinesiske universitetet, står det der.

Ifølge en profil på nettsidene fremgår det også at forskeren i Norge er veileder for doktorgradsstudenter ved NJUST. Han er listet opp som eksternt ansatt.

I fjor ble forskerens tilknytning til NJUST et tema ved universitetet han jobber ved i Norge. Derfor mottok universitetet en erklæring fra NJUST i fjor høst.

Den sa at Zijin-tittelen kun var en ærestittel basert på forskerens fremragende akademiske prestasjoner. Ifølge erklæringen innebar ikke Zijin-tittelen noe reelt arbeidsforhold, utover tilbud om å veilede doktorgradsstudenter.

Den som underskrev denne erklæringen fra NJUST, var ikke hvem som helst.

Forskning med kinesisk våpenforsker

Etter at forskeren hadde begynt å jobbe ved det norske universitetet, fikk han innvilget flere patenter i Kina.

I flere av dem står det at teknologien kan brukes både sivilt og militært. Sammen med forskeren sto flere NJUST-forskere og -studenter oppført som oppfinnere.

En av dem var en kinesisk våpenforsker og senere toppleder.

Topplederen er den samme mannen som underskrev erklæringen om at den kinesiske forskere i Norge i realiteten ikke jobbet for NJUST.

Ifølge NJUST forsker topplederen på missiler, stridshoder og ammunisjon. I fjor lovet topplederen partimedlemmer i Kina at universitetet aktivt skulle jobbe for å styrke og levere talenter til det kinesiske forsvaret.

NJUST er tydelige på hva de vil levere: Kunnskap og kompetanse til det kinesiske forsvaret.

Utover 2010-tallet publiserte forskeren i Norge og topplederen ved NJUST flere forskningsartikler sammen.

Fikk rolle i spin-off-selskaper

Flere kinesiske forskere eller studenter har jobbet som gjesteforskere eller doktorgradsstudenter på det aktuelle universitetet i Norge. Noen har vært tilknyttet NJUST. Enkelte har attpåtil vært folkeregistrert på forskerens bolig.

Minst én av de kinesiske forskerne og studentene har vært knyttet til spin-off-selskaper fra forskning ved det norske universitetet. Et av disse selskapene var en del av razziaen Skatteetaten utførte på universitetet denne uken.

En av de kinesiske studentene kom til Norge i 2018. Han tok en næringsdoktorgrad i selskapet. I dag er han daglig leder i et nytt selskap, med utspring i det samme forskermiljøet.

Forskerens publisering med forskere fra NJUST avtok etter 2016.

Da tok også forskningen en noe annen retning. De siste årene har forskermiljøet samarbeidet tett med et annet kinesisk universitet som ikke er blant de «sju sønner»-universitetene.

Det norske universitetet har av hensyn til den ansatte forskeren valgt å ikke kommentere denne saken.

Skatteetaten tok beslag ved det norske universitetet 31. mai.

Advarer om Kina

I 2015 og 2016, da de to kinesiske studentene kom til Norge, var ikke oppmerksomheten rundt eventuell overføring av kunnskap og forskning til utlandet like stor. Tvert imot ivret man for samarbeid. I 2018 tok daværende forskningsminister Iselin Nybø med seg 222 forskningstopper på rundreise til Kina.

I dag advarer flere mot potensiell etterretningsvirksomhet ved universiteter og høyskoler.

Én av dem er det svenske sikkerhetspolitiet Säpo. I en e-post til Aftenposten opplyser Säpo at fri flyt av forskere og studenter er viktig for forskningen.

Men det kan også utnyttes, advarer det svenske politiet:

«Generelt har sikkerhetspolitiet over tid sett hvordan etterretningsvirksomhet fra fremmede makter mot universiteter og høgskoler intensiveres. Også fra Kina. Vi vet for eksempel at den kinesiske staten kan bruke kinesiske statsborgere ved svenske høgskoler og universiteter for å hente inn informasjon om svensk forskning og teknologi».