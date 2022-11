Stridsvogn-saken koker i Forsvaret: Brigadesjefen ser ikke for seg en hær uten

Brigadesjef Pål Eirik Berglund er en varm talsmann for bruk av stridsvogner i det norske Forsvaret. – Uten nye stridsvogner vil vi mangle en vesentlig komponent i den kampkraften vi trenger.

ØVERBYGD (Aftenposten): Pål Eirik Berglund er sjef for 4500 soldater. Han mener ryktet om stridsvognens død er sterkt overdrevet.

28. nov. 2022 18:06 Sist oppdatert nå nettopp

Langs en forblåst parkeringsplass utenfor Øverbygd i indre Troms dundrer stridsvognene forbi. Det øves på krig mot fienden.

Pål Eirik Berglund er sjefen for Brigade Nord Brigade NordBrigade Nord er selve kjernen i Hæren. Brigaden består av åtte bataljoner og ett militærpolitikompani. En bataljon består av mellom 400 og 1200 soldater. En hærbataljon består oftest av et hovedkvarter og flere kompanier (100–200 soldater), eskadroner (kavaleriet) eller batterier (artilleriet).. Det er Hærens største avdeling. Den har til sammen 4500 soldater. Nå er de samlet til Hærens største øvelse i høst: Arctic Bolt. I den kalde arktiske øvingsluften diskuteres spesielt én ting nå:

At forsvarssjef Eirik Kristoffersen fraråder kjøp av nye stridsvogner stridsvognerEn stridsvogn eller panservogn, noen ganger omtalt som tanks, er et beltedrevet militært kampkjøretøy utstyrt med kanon for å bekjempe pansrede kjøretøy. Stridsvognen ble utviklet under første verdenskrig. Storbritannia var den første nasjonen som brukte stridsvogner i kamp. Det skjedde under slaget ved Somme 15. september 1916. (Kilde: Wikipedia).

Nyheten kom i Dagens Næringsliv torsdag.

Og den slo ned som en bombe under øvelsen i indre Troms.