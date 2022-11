Moren til drept gutt (1): Var livredd rottweileren. Fikk beskjed om at den ikke likte barn.

Moren til den drepte gutten (1) sier hun var livredd svigermors rottweiler etter flere angrep. Hun ga beskjed om at hunden aldri skulle være i nærheten av hennes barn.

Rottweileren Nestor (6) drepte gutten (1) i Brumunddal i fjor sommer. Bildet er frigitt av politiet.

Andreas Bakke Foss Journalist

29. nov. 2022 10:02 Sist oppdatert nå nettopp

Da naboen hører lyder formiddagen 5. juni i fjor, løper hun ut, gjennom hagen og nedover veien til nabohuset. Så ser hun hva som har skjedd. Hun ser en liten gutt ligger på terrassen. Ser en kvinne som prøver alt hun kan å holde igjen den store rottweileren Nestor.

Den hugger etter gutten og biter. Hugger igjen, gang på gang. Desperat kommer naboen til for å hjelpe. Forsøker å få dratt ettåringen unna den seks år gamle hunden på 45 kilo. Rottweileren følger etter.

Naboen beskriver Nestor som et rovdyr i situasjonen. Det er en byttesituasjon. Ungen blir et bytte hunden bare må ha tak i.

Tirsdag fortalte de første personene som kom til åstedet, hva de så i fjor, da rottweileren Nestor drepte en halvannen år gammel gutt i Brumunddal nord for Hamar.

Naboen var den første som kom til og klarte etter hvert å få gutten unna hunden og i sikkerhet inne i huset. Der la hun ham på gulvet. Ifølge naboen ble de to andre barna vitne til det som hendte.

– Jeg måtte bare få fjernet byttet fra hunden, sa hun i retten.

Den tiltalte kvinnen (58) brukte denne grinden for å holde hundene ute av huset og unna barna når de var i hagen. Naboen mener det ikke hadde noen effekt.

Den første politikvinnen som kom, beskriver åstedet som kaotisk. Tiltalte og naboen er dekket av blod fra topp til tå, i ansiktet og på hendene. Alle er i sjokk, sier politikvinnen.

I stuen ser hun gutten ligge livløs. Da hun ser skadene, skjønner hun raskt at han ikke kan reddes. De begynner arbeidet med å avlive de to hundene i hagen, rottweileren Nestor og golden retrieveren Leah.

Turte ikke gå forbi hunden

Var kvinnen uaktsom da hun ikke sikret gutten og lot ham gå inn uten tilsyn og samtidig lot hundene gå løs i hagen med verandadøren åpen?

Det er det helt sentrale punktet i saken.

Fra 2016 til 2021 har flere barn fått skader etter at Nestor har bitt eller angrepet. Han ble ikke avlivet. Naboen beskriver at sønnen hennes var redd ham og ikke turte å gå forbi når han var ute.

Da folk gikk forbi, svaiet gjerdet fordi Nestor reagerte, fortalte naboen, som også har hatt hund i mange år. Hun var mye hos tiltalte og fortalte i retten at rottweileren var mye innelåst i buret inne mens barnebarn lekte, kranglet og bråkte.

Et bilde av rottweileren Nestor (6) som politiet har frigitt. Han ble avlivet på stedet etter hendelsen.

Moren: En skummel hund

Moren til gutten som ble drept, sa fra vitneboksen i retten tirsdag at hun så på svigermorens rottweiler som en skummel hund. Størrelsen gjorde henne bekymret. Da hun kom inn i familien, fikk hun beskjed om at Nestor ikke likte barn. Han satt mye i bur mens barnebarna var i huset.

I avhør med politiet sa hun at hun var livredd rottweileren. Spesielt etter en hendelse i 2017, da hunden angrep en gutt ute på gårdsplassen.

– Etter den hendelsen fikk jeg et nytt syn på hunden, sa moren.

Det var også en annen hendelse der hunden var på besøk hjemme hos dem. Plutselig var han over en annen av sønnene hennes, som da var ni-ti måneder. Moren mener rottweileren tok tak i hodet hans og dro ham en halv meter før faren fikk grepet inn.

– Om han ikke hadde stoppet det, hadde sønnen min blitt drept. Jeg så på det som et angrep, sa moren i retten.

Hun sa at hun ikke ba om at hunden skulle avlives. Hun mener det aldri hadde skjedd uansett om hun hadde ønsket det. Det var gullhunden til mannen og svigermoren, forklarte moren.

Etter denne hendelsen sa hun til svigermoren at denne hunden aldri skulle være i nærheten av barna hennes. Hun fikk forsikringer om at hundene skulle holdes unna barna og ble betrygget av svigermor.

– Jeg stolte på henne, sa hun.

Gråt hele dagen

Farmoren (58) er tiltalt for uaktsomt å ha «forvoldt en annens død». Påtalemyndigheten mener at kvinnen lot det ene barnebarnet (1) være uten tilsyn, og at rottweileren var løs uten at den var forsvarlig inngjerdet. Dette mener man er uaktsomt og gjorde at hendelsen kunne skje, og at gutten døde.

Hun nekter straffskyld.

I går gråt hun hele dagen mens hun forklarte seg i vitneboksen. Tre av barnebarna var på overnattingsbesøk hos farmor. Mens hun skal smøre solkrem på den ene ungen, forsvinner gutten inn i huset. Hun går etter kort tid inn for å se etter ham.

På vei inn hører hun rottweileren på rundt 45 kilo brumme. Det er ikke en lyd han bruker når han leker. Han lager en annen lyd denne gangen.

Kvinnen begynner desperat å lete etter gutten. Hun hører ham ikke. Ser ham ikke ved boden. Så ser hun mot stuen og verandadøren. Der ser hun hunden ha guttens hode i munnen, forklarer hun mens hun fortsetter å strigråte i vitneboksen.

Hun sier hun kastet seg over grinden og forsøkte å åpne munnen til rottweileren. Da strammer hunden bare hardere til.

Kvinnen begynner å sparke hunden, klype den og slå. Hun skriker. Kaster en bålpanne på den. Men sier hun ikke har noen sjanse. At hun ikke får kontakt. At det er akkurat som om barnet blir et bytte for hunden.

Gutten dør på stedet. Det er rått parti. Det er muskler mot en uskyldig unge. Så kom naboen og hjalp til. Men da var det for sent.