Valentas’ hode knuste. Mariusz døde. Nå skal sakene deres diskuteres på Stortinget.

– Vi reagerer på hvordan fremmedarbeidere blir behandlet i Qatar. Men hva med hvordan de blir behandlet i Norge, spør stortingspolitiker.

Valentas fikk hodet knust da han bygde den norske hyttedrømmen. Mariusz falt ned og døde fra en byggeplass i Bærum. Nå mener Rødt-politiker at Arbeidstilsynet må lære av deres historier.

Arbeidstilsynet sier de ikke kan stoppe arbeidet på livsfarlige byggeplasser hvis arbeidsgiverne velger å ignorere tilsynets pålegg.

– Det er provoserende at et menneskeliv betyr så lite, sier Mímir Kristjánsson fra partiet Rødt.

Han mener politiet er nødt til å prioritere dette.

– De må sette av ressurser til å stanse en byggeplass når det er snakk om fare for liv og helse. Dette er ikke småtteri, men noe som koster menneskeliv, sier Kristjánsson.

For to uker siden skrev A-magasinet om Mariusz Pietrzak. Han falt ned og døde på en byggeplass i Bærum.

Arbeidstilsynet hadde før dødsulykken forsøkt å stanse firmaet en rekke ganger. Men da firmaet fortsatte å bygge, mente tilsynet at de ikke hadde noe annet valg enn å la firmaet fortsette arbeidet.

Torsdag skal Stortinget behandle et representantforslag fra blant annet Rødt om å heve gebyrene for Arbeidstilsynet. Slik kan tilsynet gi høyere bøter. NRK skrev onsdag at det nå er flertall for forslaget. Det er fordi SV har bestemt seg for å støtte forslaget.

Mímir Kristjánsson (R).

– Arbeidstilsynet må anmelde

Kristjánsson ønsker også å gi en klar instruks til Arbeidstilsynet. Han mener at de må anmelde brudd på stans i arbeidet på byggeplassen.

Aftenposten har skrevet om hva Arbeidstilsynet visste om selskapet som Mariusz Pietrzak jobbet for. Det var «overhengende fare for liv og helse». Likevel fortsatte firmaet å jobbe.

Til tross for det mente Arbeidstilsynet at det ikke var «hensiktsmessig» å anmelde firmaet.

– At vi har mulighet til å anmelde, er ikke det samme som at en anmeldelse vil føre frem. Av erfaring vet vi at anmeldelser for brudd på stans ikke har vært høyt prioritert av politiet. På denne bakgrunn vurderte vi det ikke hensiktsmessig å anmelde dette forholdet, sier Torgeir Moholt til Aftenposten.

Han er avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet.

– Dette kan vi ikke leve med. Vi kan ikke bare stå og se på at arbeidsgivere utsetter sine ansatte for livsfare, sier Kristjánsson.

Han vil at Arbeidstilsynet skal anmelde samtlige brudd på vedtak om stans.

– Jeg skjønner at tilsynet kan bli livstrøtte av at de aldri blir prioritert. Men det kan hvert fall synliggjøre problemet dersom Arbeidstilsynet velger å anmelde. At de markerer at dette ikke er holdbart, sier Rødt-politikeren.

Knuste hodet

I forarbeidet til representantforslaget har Kristjánsson trukket frem historien om den litauiske håndverkeren Valentas. Han fikk hodet knust da han bygget norske hytter.

Selskapet som Valentas jobbet for, heter FH Entreprenør. Det bygger hytter for FH Gruppen. Det er Norges største hytteprodusent. Aftenposten avdekket tidligere i år at FH Entreprenør fra 2014 til 2022 er blitt stanset 68 ganger. Grunnen har vært «overhengende fare for liv og helse» på byggeplassene.

Men selskapet slapp megabøter fordi de allerede hadde fått en millionbot. Arbeidstilsynet mente det ikke ville ha noen preventiv effekt å gi flere bøter.

– Vi reagerer på hvordan fremmedarbeidere blir behandlet i Qatar. Men hva med hvordan de blir behandlet i Norge? At denne typen lovbrudd ikke får større konsekvenser, er sjokkerende, sier Kristjánsson.