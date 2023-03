Snø og slaps gir glatt føre. Bil på taket på E18.

– La bilen stå og ta hjemmekontor fredag, hvis du kan, oppfordrer Statens vegvesen.

Det har snødd på store deler av Sør-Norge siden torsdag kveld. Her er en børste- og saltetraktor i aksjon på Galgeberg fredag morgen.

17.03.2023 07:20 Oppdatert 17.03.2023 08:10

Har du tatt bilder av snøkaoset der du er? Del gjerne med oss på:

tips@aftenposten.no

Torsdag kveld startet snøværet som har skapt problemer for bilister og andre reisende i natt og fredag morgen.

Det er ventet sterk vind og store mengder snø flere steder i landet fredag. Dette har resultert i flere trafikkuhell hittil. Politiet melder på Twitter klokken 07 at en bil har havnet på taket på E18 i Asker. Dette har skjedd i retning mot Oslo. Skadeomfang er ukjent. E18 er delvis stengt på grunn av det. Trafikken går forbi i en fil, melder politiet klokken 07.12. Ulykken har skapt flere kilometer med kø bakover.

Noen minutter senere ble det meldt om at fire biler er involvert i en påkjørsel bakfra i Hønefoss. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Ved 07.40-tiden ble det meldt om kollisjon mellom en buss og personbil i Bekkenstenveien på Grorud. Fører av personbil klager på smerter i ryggen. Det er meldt om store skader på bilen. Veien ble ryddet og åpen for trafikk igjen etter kort tid.

Bergensbanen var stengt mellom Hallingskeid og Myrdal på grunn av et snøras. Uværet forsinker ryddearbeidet. Det kom en melding om det ved 05.30-tiden. Banen ble ifølge TV2 gjenåpnet ved 07.30-tiden.

Raset berørte regionstoget mellom Bergen, Voss og Myrdal, samt toget mellom Bergen og Oslo.

Senk hastigheten og ikke ta noen sjanser

Vegtrafikksentralen øst kunne rett før klokken 07 melde at trafikken på hovedveiene går uten store problemer.

– Det er blitt saltet og brøytet i natt, men det er mye slaps på veiene. Det skaper utfordrende kjøreforhold. Det skal gå greit hvis man setter ned farten litt, sier Nils Jacob Aae.

Han er trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.

– Hvordan er trafikkmengden sammenlignet med en vanlig fredag?

– Det ser ganske normalt ut. Det begynner å bli tett på veiene inn mot Oslo, svarer Aae.

Også Sørøst politidistrikt oppfordrer førerne til å ta hensyn til været: Senk hastigheten og ikke ta noen sjanser. Kjør hensynsfullt og varsomt, skriver de på Twitter.

Rykket ut til ras

Ved 03-tiden i natt rykket politiet og frivillige ut etter melding om to snøskred over riksvei 13, nordøst for Stavanger.

Det er ikke opplysninger om at kjøretøyer eller personer er tatt i raset. Forholdene på stedet er utfordrende, skriver politiet på Twitter. Veien er stengt mellom Håra og Nesflaten.

Slik så det ut på riksvei 13 mellom Håra og Nesflaten i Rogaland i 3-tiden i natt.

Varsom.no har sendt ut rødt farevarsel for snøskred og oransje farevarsel for snø flere steder. I tillegg er det sendt ut gult farevarsel for vindkast i Rogaland og Hordaland.

På kysten er det ventet vindkast på 30–35 m/s og i indre strøk 27–30 m/s.

Det er ventet at fredag blir krevende på veiene i Agder, Vestfold og Telemark.

Statens vegvesen har en tydelig oppfordring til trafikanter som planlegger å legge ut på kjøretur det neste døgnet:

– La bilen stå og bli hjemme i kveld og ta hjemmekontor i morgen, hvis du kan, sier Rudi Malmo i Statens vegvesen.

Stengte fjelloverganger

Fredag morgen er de fleste fjellovergangene i Sør-Norge stengte eller har kolonnekjøring på grunn av dårlig vær.

Ved 6-tiden fredag morgen er både riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 Vikafjell, samt fylkesvei 50 Aurland-Hol, fylkesvei 51 Garli - Bygdin i Vang/Øystre Slidre og fylkesvei 53 Tyin-Årdal stengt på grunn av uværet, ifølge Statens vegvesen.

Det er kolonnekjøring på riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

E16 Filefjell, E134 Haukelifjell og riksvei 15 Strynefjell er åpen for trafikk. Sistnevnte strekning kan bli stengt på kort varsel.

Ved 07.30-tiden ble også riksvei 9 Hovden – Haukeli åpen for trafikk.

I tillegg er det til dels svært krevende kjøreforhold på en rekke andre strekninger. Situasjonen endrer seg fort, og Statens vegvesen oppdaterer situasjonen på sine nettsider.

Ruter advarer – frykter nytt kaos i Oslo

Heller ikke hovedstaden slipper unna snøværet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø i Oslo og Viken.

Det skjer få dager etter at det kraftige snøværet førte til en rekke ulykker og store trafikale utfordringer i Oslo mandag ettermiddag. Midt i rushet ble mesteparten av busstrafikken stanset som følge av snøkaoset.

Allerede nå advarer Ruter mot problemer som kan oppstå fredag:

– Vi ber de som skal ut og reise kollektivt, om å beregne ekstra god tid. Det kan forekomme større driftsforstyrrelser med hel og delinnstillinger i kollektivtrafikken, skriver Ruter i en pressemelding.

De minner om at reisegarantien ikke gjelder når været hindrer busser og trikker i å komme seg frem.