Ble advart for snart ti år siden. Norsk sokkel er fortsatt ikke ekstra beskyttet mot sabotasje.

Etter sabotasjen av gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen har forsvaret økt tilstedeværelsen ved norske olje- og gassinstallasjoner. Her passerer F35-kampfly plattformen Draugen i Norskehavet.

Olje- og gassinstallasjoner er «helt klart vital nasjonal infrastruktur som bør sikres», sa norske sikkerhetsmyndigheter i 2013. Ni år senere er det ennå ikke på plass.

I dag 17:59

Det er krig og energikrise i Europa. Og for halvannen uke siden ble to viktige rørledninger for gass ødelagt i Østersjøen. Mistanken om grov sabotasje er styrket, meldte nylig svensk politi.

Olje og gass er den aller viktigste varen Norge selger til andre land. Vi dekker alene rundt 25 prosent av all gass som brukes i EU og i Storbritannia.

Da det smalt i Østersjøen, ble derfor den synlige beredskapen i norsk farvann raskt skjerpet. Heimevernet ble sendt ut med våpen. Britene stilte med hjelp fra marinen.

Hvorfor var ikke norsk sokkel allerede sikret?

Skal beskytte kritisk infrastruktur

Norge har 8800 kilometer med olje- og gassrørledninger. De er helt sentrale for energiforsyningen til Europa og en av bærebjelkene i norsk økonomi.

Så hvordan skal de sikres? Det spørsmålet ble svart ut av norske sikkerhetsmyndigheter tilbake i 2013.

Rådet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) var krystallklart: De trenger ekstra beskyttelse.

Ni år senere har det ikke skjedd, til tross for gjentatte advarsler: