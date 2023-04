Politimann tiltalt for vold – hengt ut på sosiale medier

Videoen som viser 21 slag mot en mann, har vakt stor oppsikt. Nå reagerer den tiltalte politimannens forsvarer på «ensidig omtale».

Her slår politimannen med batong. Det viser en video fra Dagbladet TV.

29.04.2023 21:27

En politimann er voldstiltalt etter en pågripelse på en bensinstasjon i Kongsberg i oktober i fjor. Etter at Dagbladet tidligere i uken publiserte en overvåkingsvideo av hendelsen, er politimannen blitt identifisert og hetset på nettet.

– Jeg er ikke så veldig begeistret for det. Det hadde kanskje vært naturlig å vente med gapestokk til man har fått prøvet bevisene i en domstol og fått satt dette i sammenheng, sier den voldstiltalte politimannens forsvarer, John Christian Elden.

– Det er veldig rart at man skal dømme folk på Twitter og ikke har hatt saken prøvet i retten ennå.

Han overtok nettopp jobben som forsvarer for politimannen, etter at den forrige forsvareren ble utsatt for trusler.

Elden sier klienten hans opplever situasjonen som veldig belastende.

John Christian Elden har nylig tatt over som den voldstiltalte politimannens forsvarer.

Anmeldte da de så videoen

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt sier politiet umiddelbart anmeldte saken til Spesialenheten da de fikk se overvåkingsvideoen.

Spesialenheten for politisaker har tatt ut tiltale mot politimannen for å ha «øvet vold mot en annen person».

Ifølge tiltalen la politimannen en 26-åring i bakken og slo ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve.

Han slo også en venn av 26-åringen i venstre lår med en teleskopbatong med stor kraft.

Det går også frem av tiltalen at Spesialenheten mener politimannen handlet på grunnlag av «begrensede opplysninger om hva som hadde skjedd». De mener også at 26-åringens venn ble slått med teleskopbatong til tross for at han ifølge deres oppfatning etterkom politimannens pålegg om å trekke seg unna.

En annen politibetjent etterforskes også for å ha slettet videoopptak fra en mobiltelefon.

Mener saken er ensidig fremstilt

Politidirektør Benedicte Bjørnland har vært ute i mediene og sagt at videoen «virker skakende» og at slik den fremstår er egnet til å «skade tilliten til politiet».

Men det har også vært noen stemmer som har ment at politimannens opptreden kan forsvares.

– Slike hendelser ser alltid brutale ut i ettertid, men jeg ser ikke en politimann som slår løs på en forsvarsløs person. Dette er en politimann som forsøker å få en pågripelse under kontroll, og selv forsvarer seg, sier advokat Pål S. Jensen til Dagbladet. Han er partner i Zenit advokater og har jobbet ti år i operativ polititjeneste.

Advokat Elden mener saken er blitt ensidig fremstilt i mediene.

– Det er alltid flere sider ved en sak. Det er derfor vi har en rettssak, for at man skal gå gjennom alle de sidene. Ikke fordi at man på forhånd skal ha én side ensidig fremstilt i mediene ved at noen lekker en film, sier Elden.

Forsvareren sier videoen ikke viser episodene i forkant. Den viser heller ikke hva som skjedde etterpå.

– En video viser aldri alt, for å si det enkelt, sier Elden.

Tiltalen nevner at i forkant av den filmede voldsepisoden, så ble politiet tilkalt av en vekter som hadde vært involvert i en episoden med blant annet 26-åringen.

Denne vekteren har ifølge Dagbladet anmeldt 26-åringen for drapstrusler. Trusler som skal ha kommet da 26-åringen ble nektet adgang til utestedet der vektere jobbet. Politiet bekrefter overfor avisen at det er innlevert en anmeldelse og at saken ikke er påtalemessig avgjort.