Trump kjent skyldig i ærekrenkelser mot tidligere journalist

Skribenten E. Jean Carroll, som har anklaget Donald Trump for voldtekt, fikk medhold i injuriesøksmålet mot ekspresidenten. Det betyr at Trump må forberede seg på å punge ut.

Carroll på vei inn i retten tirsdag.





09.05.2023 21:10 Oppdatert 09.05.2023 22:26

– Denne kjennelsen er en skam – en fortsettelse av den største heksejakten noensinne, skriver Trump med store bokstaver på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social.

Teamet til den tidligere presidenten melder at de vil anke saken.

– Vi er veldig glade, sier Carroll om utfallet og smilte da hun forlot retten.

Det skriver reporter Adam Klasfeld på Twitter

Trump var raskt ute med å kommentere dommen på sitt eget sosiale medium.

Enstemmig dom

Juryen kom med sin kjennelse tirsdag, samme dag som de begynte sin diskusjon. De kom enstemmig frem til at Trump ikke hadde voldtatt Carroll, men at han hadde utsatt henne for seksuelt overgrep og uttalt seg ærekrenkende.

Carroll tilkjennes totalt 5 millioner dollar i oppreisning. Det tilsvarer 52 millioner kroner.

Saken dreier seg om hvorvidt Trump har ærekrenket journalist E. Jean Carroll ved å nekte for å ha voldtatt henne. Det er et sivilt søksmål, og han har ikke blitt strafferettslig forfulgt for overgrepet.

Injuriesaken ble reist av 79 år gamle Carroll, en tidligere spaltist i magasinet Elle, etter at Trump hadde nektet for at han angivelig voldtok henne på 1990-tallet. Carroll har hevdet at han voldtok henne i et prøverom i en klesbutikk.

Den tidligere presidenten har kalt Carrolls påstand om voldtekt for «bløff og løgn», fremsatt for å fremme verdien av hennes memoarer og skade ham politisk. Trump la til at «hun er ikke min type».

USAs tidligere president Donald Trump er i hardt vær og involvert i flere rettsprosesser. Bildet er fra videoen der Trump forklarer seg

– En skam

Trump har ikke forklart seg i rettssaken, men ga en rettslig forklaring i opptakten til den. En utskrift av Trumps forklaring er tidligere offentliggjort, men nå er også videoen gjort tilgjengelig for folk.

– Det er en skam. Det er ærlig talt en skam at en slik sak kan bli tatt opp, sa Trump tidligere.

Den 76 år gamle tidligere presidenten står overfor flere rettslige utfordringer, blant annet en straffesak knyttet til utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. I forrige måned erklærte han seg ikke skyldig i den saken.

Han etterforskes også for forsøk på å avvise valgresultatet i 2020 og for å ha vært involvert da tilhengere stormet Kongressen 6. januar 2021.