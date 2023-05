Politi-dokumenter: Bombedømt russer hadde tett kontakt med Bhatti. Så dukket han uventet opp i Norge.

Arfan Bhatti skal ha diskutert terrormål og bombemannens planer med en norsk etterretningsagent i dagene etter terrorangrepet i Oslo.

I 2017 sperret politiet av et område på Grønland. De fant en mindre, hjemmelaget bombe og pågrep russeren som den gang var 17 år gammel.

16.05.2023 15:32

Aftenposten har fått innsyn i dokumenter fra etterforskningen av Oslo-skytingen. De viser at Oslo-politiet mener Arfan Bhatti har vært i chat-samtaler med en agent fra Forsvarets etterretningstjeneste.

Telegram-samtaler skal være gjennomført fra 19. juni til 22. august i fjor, samt en lydfil. Politiet mener samtalene er mellom Bhatti, en islamist og en person som de to tilsynelatende trodde var en representant for terrorgruppen IS.

Dokumentene viser at han skal ha hatt flere meldingsutvekslinger med agenten om konkrete terrormål.

De to kommuniserte også om en russisk statsborger (23) fra Ingusjetia. Ingusjetia.Ingusjetia er en av Russlands republikker og ligger i den nordlige delen av Kaukasus.

Denne mannen er godt kjent for norsk politi fra før. Han er tidligere domfelt i Norge. Aftenposten har vært i kontakt med mannens advokat i Norge og politiet angående meldingene. Se svaret fra dem lenger ned i saken.

Tatt på fersken med bombe

Ifølge etterforskningsmaterialet fortalte Bhatti at han kjenner mannen godt. 23-åringen hadde sverget troskap til IS og fått tillatelse fra en islamistgruppe i Ingusjetia til å dra til Syria via Tyrkia. I meldingene ble han omtalt som «bror».

Senere opplyste Bhatti at han hadde gitt «broren» ordre om å bli i Ingusjetia inntil han fikk andre beskjeder. Bhatti fortalte at han hadde gitt 23-åringen ordre om å jobbe der eller andre steder som var mer nødvendige. Han tok ansvaret og konsekvensene for ham.

Dette er den samme mannen som ble dømt av norsk rett til ti måneders betinget fengsel i 2018 for å ha laget en bombe.

Det får Aftenposten bekreftet fra kilder i politiet.

23-åringen ble utvist fra Norge i 2019 på grunn av risiko for grunnleggende nasjonale interesser og planer om å utføre terrorhandlinger.

Men så dukket han opp igjen.

Den nå 23 år gamle mannen ble dømt i en for å ha laget denne bomben i Norge i 2018. i 2019 ble han utvist til hjemlandet Russland.

Advokat: Bildet er langt mer komplisert

Mannen ble i desember i fjor pågrepet på Svinesund mens han forsøkte å komme seg inn i Norge. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble straks varslet om pågripelsen.

Advokat Javed Shah representerer den russiske statsborgeren. Han sier at 22-åringen kom til Norge fordi han trenger beskyttelse.

Han sier at hans klient bestrider enhver involvering i terroraktiviteter i Oslo eller andre steder.

– Min klient bestrider på det sterkeste at han noen gang har hatt forsett om terror i Norge, eller at han har planlagt terror i Norge sammen med Bhatti eller noen andre, sier Shah.

Han påpeker også at hans klient ville ha blitt siktet mens han var i Norge dersom det hadde vært noen realitet i dette.

– Om påstanden om kontakt mellom min klient og Bhatti, ønsker han kun å påpeke at bildet er langt mer komplisert enn den historien dere her presenterer.

Ble avhørt om Bhatti og Matapour i terrorsaken i Oslo

Politiadvokat Ingvild Myrold sier politiet mottok informasjonen fra Etterretningstjenesten til bruk i straffesaken 25. august 2022.

– Politiet gjennomgår og vurderer materialet grundig. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å kommentere detaljer i Aftenpostens opplysninger, sier hun.

29. desember i fjor besøkte to etterforskere fra Oslo politidistrikt Halden fengsel for å avhøre den bombedømte russeren, skriver Nettavisen.

Da ble han avhørt om terrorhendelsen i Oslo.

Han ble senere utvist fra Norge. I dag befinner han seg i et annet land i Europa.

Diskuterte planer om å angripe de vantro

Ifølge meldingene som Aftenposten har sett, diskuterte Arfan Bhatti også flere konkrete terrormål med etterretningsagenten.

Flere av disse meldingene har også VG publisert.

Bhatti skrev at han hadde store planer om å gjøre skade på de vantro.

Ifølge meldingene diskuterte Bhatti terrormål i ambassadeområder i Pakistan. Han påsto at han hadde vært inne i et boligkompleks for å skaffe pass og beskrev området rundt den norske ambassaden i Islamabad som «ukomplisert».

Han betegnet også komplekset som befolket av «vantro».

Ifølge meldingene diskuterte Bhatti muligheten for å kidnappe norske journalister som reiser til Pakistan for å intervjue ham.

Bhatti nektes å svare på påstandene

Bhatti er nå fengslet i Pakistan. Ifølge hans advokat John Christian Elden er han ikke siktet for noe av det som kommer frem i denne artikkelen.

Politiet har klausulert saksdokumentene. Det betyr at Elden ikke kan stille spørsmål til Bhatti om det som Aftenposten lurer på i denne saken.

– Det er uheldig at samtidig som politiets teorier spres offentlig, nektes han å svare på dem, sier Elden til Aftenposten.