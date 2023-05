Her fester russen i Asker med hjelp fra ordføreren. I Oslo og Bærum har russen ingen felles møteplasser.

Ordføreren i Asker hjalp russen med å arrangere både strandfest og russekro. – De viser at de er villige til å hjelpe oss med å endre busskulturen, sier russepresident Aela Kervarec.

Rundt 250 russ fra hele Asker var onsdag samlet til fellestreff i solen på Hvalstrand. Med ordførernes velsignelse – og foreldre som vakter. – Det var bra oppmøte og veldig god stemning, sier russepresident Aela Kervarec ved Asker VGS.

12.05.2023 11:44 Oppdatert 12.05.2023 12:48

Russetoget i Oslo er for lengst historie. Det tradisjonelle russetreffet på Tryvann gikk konkurs under pandemien. Mediene er fulle av oppslag om busspress, nattestøy, konseptgrupper, ekskludering og en pengebruk som er gått over styr.

I tre år har et utvalg i Viken jobbet for å få på plass en mer inkluderende og god avgangsmarkering.