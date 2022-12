Mann skal ha drept kvinne i Dresden. Så tok han to gisler på et kjøpesenter.

Politiet har nå fått kontroll på en gisselsituasjon i tyske Dresden.

Politiet har sperret av et større område rundt et handlesenter i sentrum av Dresden.

Odd Inge Aas Journalist

NTB

10. des. 2022 12:29 Sist oppdatert nå nettopp

En kvinne ble funnet drept i en leilighet i den tyske byen Dresden lørdag.

Sønnen hennes er mistenkt for drapet. Han skal deretter ha prøvd å storme lokalene til Radio Dresden. Der skal han ha skutt rundt seg med en pistol.

Lederen for radiokanalen, Tino Utassy, sier til Bild at alle hans ansatte skal ha kommet seg i trygghet.

Da politiet nærmet seg stedet, skal mannen ha dratt til et handlesenter i byen hvor han tok to gisler. Bild skriver at gislene var en kvinne og et barn.

De skal nå være frigitt og fysisk uskadet. Gisseltageren er arrestert.

Politiet evakuerte handlesenteret. Politiet ba folk holde seg unna sentrum, og byens populære julemarked ble stengt.

Reuters skriver at politiet nå har gitt beskjed om at situasjonen er helt avklart.