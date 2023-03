Statsforvalteren i Vestland: – 18 av 31 pasienter fikk ikke forsvarlig helsehjelp i Norwaitstudien på Haukeland

Statsforvalteren i Vestland har konkludert i saken om Norwaitstudien. 18 av 31 pasienter fikk ikke forsvarlig helsehjelp på Haukeland, skriver de.

Haukeland universitetssjukehus får krass kritikk fra Statsforvalteren i Vestland. Feilene som er gjort har fått konsekvenser for pasientenes liv og helse.

28.03.2023 13:10 Oppdatert 28.03.2023 13:28

Tirsdag la Statsforvalteren i Vestland frem konklusjonene sine i tilsynssaken mot kirurgisk klinikk på Haukeland universitetssjukehus om kreftstudien Norwait.

De har kommet til at 18 av 31 i Norwait-studien ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Dette utgjør en alvorlig svikt, og har fått konsekvenserr for liv og helse hos flere av pasientane, konkluderer Statsforvalteren.

De har vurdert at Haukeland universitetssjukehus har hovedansvar for svikten.

De har videre vurdert at studieleder og kirurgene som inkluderte og fulgte opp disse pasientene, også har brutt med kravet til forsvarlig helsehjelp.

Svikten i helsehjelpen mås ses i sammenheng med svikt i organiseringen av forskningsprosjektet, skriver Statsforvalteren. Det er brudd på forskningsprotokollen i større eller mindre grad for alle pasientene.

Tidligere har Helsetilsynet konstatert flere brudd på helseforskningsloven i tre tilsynssaker som gjaldt studien.

Pasienter med endetarmskreft ved universitetssykehus over hele landet fikk tilbud om å delta i kreftstudien Norwait. Standardbehandling for denne pasientgruppen er operasjon med fjerning av hele eller deler av tarmen tp-tre måneder etter avsluttet stråling.

Men i denne studien ønsket man å «vente og se» om operasjon kunne unngås for pasienter som etter strålebehandlingen ikke lenger hadde tegn til gjenværende kreft.

Men ved Haukeland ble det gjort alvorlige feil. De inkluderte altfor mange pasienter studien, og mange skulle aldri vært inkludert.

Noen pasienter ble tatt med i studien selv om fysisk undersøkelser viste gjenværende sår og svulstvev i endetarmen. Undersøkelsene av pasientene før de ble inkludert, var mangelfulle og i strid med forskningsprotokollen.

For noen har det fått katastrofale konsekvenser. Flere fikk gjenvekst av svulsten i endetarmen og spredning av kreft.

Fakta Dette er Norwait-studien: Alle universitetssykehusene i Norge tilbød pasienter med endetarmskreft å bli med i studien, som startet vinteren 2018. Standard behandling for denne pasientgruppen er operasjon med fjerning av hele eller deler av tarmen 8 til 12 uker etter avsluttet stråling. Men i denne studien ønsket man å «vente og se» om operasjon kunne unngås for pasienter som etter strålebehandlingen ikke lenger hadde tegn til gjenværende kreft (såkalt komplett klinisk respons). Riktig inkludering av pasienter var sentralt for å kunne gjennomføre studien, fordi studien medførte stor risiko for pasientene ved feil inkludering. Studien ble stoppet høsten 2020. Da var det klart at av 31 pasienter som ble inkludert ved Haukeland universitetssjukehus, ble minst 16 inkludert som ikke skulle vært med. 10 av dem fikk videre vekst av svulsten og spredning av kreften. Ved de andre sykehusene var det bare mindre avvik fra studieprotokollen. Vis mer

I november konstaterte Helsetilsynet flere brudd på Helseforskningsloven. Det gjaldt både Helse Stavanger, Helse Bergen og prosjektlederen for Norwait-studien.

Helsetilsynet fastslo at de ansvarlige på Haukeland bevisst hadde gjennomført forskningen i strid med forskningsprotokollen og vilkårene for inkludering av pasienter til studien. De har brutt kravet til forsvarlighet i medisinsk og helsefaglig forskning.

Aftenposten har i flere saker beskrevet hva som gikk galt.

Åtte har fått medhold i erstatning

Åtte pasienter som deltok i studien ved Haukeland har fått medhold i krav om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Totalt ti har søkt. En har fått avslag og en er fortsatt under behandling.

Det er foreløpig utbetalt drøye to mill. kroner totalt i sakene. Alt er ikke ferdig utbetalt, så beløpet vil bli høyere. Fungerende direktør i NPE, Anne-Mette Gulaker har tidligere sagt at det er ikke tvil om at flere kreftpasienter har fått alvorlige skader og forverring av sykdommen sin etter å ha deltatt i forskningsstudien.

Hun har gått ut mot gastrokirurger i styringsgruppen for studien, som mener at det ikke er dokumentert at flere pasienter i studien har lidd et stort prognosetap. prognosetap.større risiko for tilbakefall og redusert sjanse for å overleve.

Statens helsetilsyn har politianmeldt Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS). Årsaken var flere mulige brudd på helseforskningsloven. Aftenposten får opplyst ved Sørvest politidistrikt at de regner med være ferdig med etterforskningen i løpet av våren.