Familievold kostet samfunnet nesten 93 milliarder i 2021

Vold i nære relasjoner kostet samfunnet nesten 93 milliarder kroner i 2021, viser en beregning som forskere har utført for Justisdepartementet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har det siste døgnet mottatt to rapporer om vold og overgrep. Tirsdag dreide det seg om en rapport om omfanget av vold og voldtekt.

01.03.2023 10:05 Oppdatert 01.03.2023 10:20

Saken oppdateres

Forskere fra Menon Economics har analysert de samfunnsmessige kostnadene ved vold i nære relasjoner.

Onsdag formiddag fikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) overlevert rapporten der det går fram at denne typen vold kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021.

Rapporten kommer dagen etter at Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) la frem en undersøkelse som avdekker at flere én av fem kvinner i Norge har opplevd å bli voldtatt i løpet av livet, og at nesten 50 prosent av alle menn har vært utsatt for alvorlig fysisk vold.