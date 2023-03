Støre innrømmer pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen

Statsminister Jonas Gahr Støre gjentok fredag morgen regjeringens beklagelse til reindriftsutøvere fra Fosen i Trøndelag.

Reineierne ble invitert til frokost hos statsminister Jonas Gahr Støre på Statsministers kontor.

03.03.2023 08:52 Oppdatert 03.03.2023 10:02

Statsminister Jonas Gahr Støre og reineierne kom ut fra frokostmøtet ved 09.00-tiden fredag. En time etter at reineierne kom til møtet.

– Det er et pågående menneskerettighetsbrudd, sa Støre på spørsmål fra pressen.– Reineierne får ikke utøvet sin kultur i tråd med tradisjonene.

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener beklagelsen er svært viktig og avgjørende for at man kan komme seg videre i prosessen.

– Den betyr at regjeringen erkjenner at det pågår et menneskerettsbrudd. Det har de ikke villet gjøre til nå, sa hun til NTB da.

Støre sier høyesterettsdommen slår fast at konsesjonen krenker de rettighetene som samene har.

– Dommen sier også at man må vurdere avbøtende tiltak for å ikke være i en slik situasjon. Og det er det vi må ha full oppmerksomhet på. Jeg har sagt at jeg utelukker ikke noen tiltak i den sammenhengen, sa Støre.

Jonas Gahr Støre innrømmet at det er et pågående menneskerettighetsbrudd mot reineierne på Fosen.

Omtrent samtidig som frokosten ble servert, opplyste Fosen-demonstrantene at de fredag avslutter sine aksjoner i Oslo sentrum. Samiske flagg ble grytidlig fredag hengt opp på lyktestolper på Karl Johan og aktivister hadde satt seg langsmed politiets sperringer ved Finansdepartementet.

– Vi har fått sterke vitnesbyrd om hvordan disse årene har vært, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter frokostmøtet. – Det er vi ikke uberørt av å høre.

Han mente de hadde hatt et godt møte. Han sa de hadde gjentatt beklagelsen som regjeringen allerede hadde gitt tidligere i uken.

– Viktig beklagelse

Terje Haugen, Lederen av Fosen reinbeitedistrikt, sa frokostmøtet ga dem et inntrykk av at de hadde kommet et steg videre.

– Du føler du har kommet et steg videre når du får snakke med ministre og ikke minst statsministeren. At det går rette veien, sa han til pressen.

Han sa også at de setter pris på demonstrasjonene og den støtten de har fått.

– Det vil kreve mye å rive vindmøllene, både tid og penger. Er det verdt prisen når inngrepene i naturen allerede er så store?

– Ja, for oss er det det, for vi har dyr å ta vare på. Da må vi ha beiteareal, svarte Haugen.

– Det foregår reindrift på 40 prosent av Norges areal. Venter dere flere konflikter når man skal fortsette å bygge ut for å oppnå det grønne skiftet?

– Jeg synes det er rart at en vindmøllepark skal få navnet «det grønne skriftet». Det ser ikke så forferdelig grønt ut rundt dem. Det er store naturinngrep. Jeg tror ikke på julenissen. Hvis klimaet er i så stor krise, så nytter det ikke å bygge seg ut av det. Da må en begynne å lære seg ordet «å spare».

Hele uken har det vært demonstrasjoner mot vindkraftparken på Fosen i Trøndelag. Demonstranter er i noen tilfeller blitt fjernet av politiet.

Fakta Dette er Fosen-saken Da Storheia vindkraftverk sto ferdig, var det Norges største. Anlegget består av 80 turbiner med et samlet produksjonskapasitet på 1 TWh årlig. Storheia og Roan vindkraftverk ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, som har et samlet areal på rundt 4200 kvadratkilometer, fordelt på Nord-Fosen siida med 2.200 kvadratkilometer og Sør-Fosen sijte med 2000 kvadratkilometer. Den totale prislappen for vindparkene er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Høyesterett fastslo i 2021 at konsesjonsvedtaket er ugyldig. Samenes rettigheter var krenket, og vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for utbygging av to av de største vindparkene, Storheia og Roan, var ugyldige. Men driften har fortsatt. På dagen 500 dager etter at Høyesterett avsa sin historiske dom, tok 13 aktivister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom seg inn i Olje- og energidepartementet, som de «okkuperte» i fire dager før de ble kastet ut av politiet. Protestene har fortsatt. Vis mer

– Det vi mangler er vinterbeite

Reineier Sissel Stormo Holtan fra Nord-Fosen var også med på frokostmøtet.

– Vi har fått bekreftet at de beklager og lytter til det vi har å si.

– Er det kommer noe konkrete forslag til en løsning?

– Nei, ingen konkrete forslag. Men de har forsikret at det ikke er for å kjøpe seg tid at de har kommet med en beklagelse. Så får vi nå se, sier Stormo Holtan.

– For dere, er det bare riving av vindmøllene som gjelder, eller kan dere gå med på andre kompromisser?

– Det vi mangler er vinterbeite. Det å beklage, gir ikke mer vinterbeite. Å betale, gir heller ikke mer vinterbeite. Det som gir mer vinterbeite, er å få landet tilbake. Det er utredet i tre rettsrunder og de har konkludert i Høyesterett med det vi har sagt i 20 år, nemlig at det blir for lite vinterbeite hvis man tar de to områdene i Fosen, svarer hun.

– Hva kan regjeringen lære av denne saken?

– At de slutter med forhåndstiltredelser. De begynte å bygge før saken var ferdigbehandlet i retten.

Vil du forstå Fosen-konflikten bedre?

Slik påvirker turbinene reindriften:

– Det var det beste vinterbeitet vi hadde. Nå har vi ingen uberørte beiteområder igjen.