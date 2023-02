Politiet stopper fredagens planlagte koranbrenning. Sian-leder utelukker ikke ny demonstrasjon og koranbrenning.

Den høyreekstreme islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) planla koranbrenning utenfor den tyrkiske ambassaden fredag.

Lars Thorsen leder den høyreekstreme islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

Torsdag ble Norges ambassadør i Ankara innkalt inn på teppet av det tyrkiske utenriksdepartementet. Samtalen skal ha handlet om en varslet demonstrasjon som var planlagt i Oslo på fredag, ifølge Utenriksdepartementet.

Demonstrasjonen det dreier seg om, er trolig Stopp islamiseringen av Norges (Sian) varslede brenning av en koran foran Tyrkias ambassade fredag. Sian har tidligere gjort seg kjent for å arrangere markeringer der de blant annet brenner koraner, som er islams hellige skrift. Dette har tidvis ført til voldelige motdemonstrasjoner.

Fredagens planlagte demonstrasjon ved den tyrkiske ambassaden blir det trolig ingenting av nå. I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver politiet at arrangementet ikke kan gjennomføres av sikkerhetshensyn.

Det synes ikke Sian-leder Lars Thorsen noe om. Han utelukker ikke at organisasjonen vil gjennomføre en ikke-annonsert demonstrasjon et annet sted.

Tyrkias ambassade ligger på Frogner i Oslo.

«Kan ikke ivareta sikkerheten»

Mandag fikk Oslo politidistrikt fikk beskjed om at Sian planlegger en markering ved den tyrkiske ambassaden nå på fredag. Sian har siden bekreftet at de planla å brenne en koran.

Ved 15.30-tiden torsdag varslet politiet at de stopper demonstrasjonen:

– Politiet har på bakgrunn av den informasjonen vi besitter, vurdert om politiet kan ivareta sikkerheten rundt markeringen. Vi har etter en helhetsvurdering kommet frem til at vi ikke kan ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette arrangementet, sier politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Bakgrunnen for politiets vurdering er etterretningsinformasjon.

– Politiet understreker at det å brenne koranen fortsatt er en lovlig politisk ytring i Norge. Men dette arrangementet kan ikke gjennomføres av sikkerhetshensyn, sier politiinspektør Strand.

Politiet har hittil ikke ønsket å gå ut med detaljer om hvorfor de stanser akkurat denne demonstrasjonen, eller hvorvidt det er kommet inn konkrete trusler mot Sians leder.

Utelukker ikke koranbrenning

– Det politiet gjør, er å forby meg lovlig politisk virksomhet for at de skal ha en rolig dag på jobben. Grunnloven og menneskerettighetskonvensjonen gir meg lov til å gjennomføre dette, sier Sian-leder Lars Thorsen til Aftenposten.

– Hvordan vil dere forholde dere til politiets avgjørelse?

– Det vi normalt gjør er å finne på noe annet og ikke fortelle politiet om det. Men da er vi mer utsatt for voldelige motstandere. Det er ikke sjelden at vi utsettes for det. Jeg synes det er feil at vi tvinges til virksomhet uten politiets beskyttelse, sier Thorsen.

– Planlegger dere fortsatt demonstrasjon og koranbrenning på fredag?

– Det er utopisk å tro at vi vil komme oss frem til den tyrkiske ambassaden på fredag. Det betyr ikke at jeg utelukker at vi finner på noe annet. Vi har ikke hatt tid til å planlegge enda. Men noe kommer til å skje, men det er ikke godt å si hvor og når, sier han.

«Helt klart innenfor ytringsfrihetens grenser»

Nylig brente den høyreradikale danske politikeren Rasmus Paludan en koran utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm, med godkjenning fra svenske myndigheter. Det har skapt sterke reaksjoner fra tyrkisk hold. Også andre land i den muslimske verden har reagert.

Paludan har siden lovet å brenne en koran foran den tyrkiske ambassaden i Danmark hver fredag frem til Sveriges Nato-søknad blir godkjent.

Reuters erfarer fra en kilde i tyrkisk UD at departementet har bedt om at den norske demonstrasjonen stanses.

Anki Gerhardsen, spaltist og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen, beskriver det norske politiets avgjørelse om Sian-demonstrasjonen slik:

– Det jeg har rukket å tenke er at politiet kan ha en reell og svært god grunn til å gjøre dette akkurat nå. Samtidig tenker jeg at hvis vi ikke greier å beskytte ytringsfriheten, så er vi ille ute, sier hun til Aftenposten.

Hun understreker at hun på ingen måte støtter Sian og deres budskap:

– Jeg synes både Paludan og Sian opptrer avskyelig. Men det å brenne politiske, ideologiske og religiøse symboler og bøker er helt klart innenfor ytringsfrihetens rammer, sier Gerhardsen.