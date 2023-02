VG: Sian skal brenne koran foran den tyrkiske ambassaden fredag

Den islamfiendtlige organisasjonen Sian bekrefter overfor VG at de skal brenne en koran foran den tyrkiske ambassaden fredag.

Tyrkias ambassade ligger på Frogner i Oslo.

02.02.2023 13:12 Oppdatert 02.02.2023 13:36

Saken oppdateres

– Vi kan bekrefte at Norges ambassadør i Ankara i dag ble innkalt til en samtale i det tyrkiske utenriksdepartementet. De tok opp en varslet demonstrasjon i Norge som var planlagt på fredag, sier pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet til NTB.

Demonstrasjonen det dreier seg om, er trolig Stopp islamiseringen av Norges (Sian) varslede brenning av en koran foran Tyrkias ambassade fredag.

Pressevakt Mathias Rongved sier videre at ambassadøren viste til at ytringsfriheten er grunnlovsfestet i Norge, og at norske myndigheter hverken støtter eller står bak demonstrasjonen.

Sian er en liten organisasjon med medlemmer som er sterkt kritiske til islam.

De har gjort seg kjent ved å arrangere markeringer der de blant annet brenner koraner, som er islams hellige skrift. Dette har tidvis ført til voldelige motdemonstrasjoner.

Politiet i Oslo bekrefter overfor Aftenposten at de har fått melding om at Sian ønsker å markere seg utenfor Tyrkias ambassade fredag. De sier at de er i dialog med arrangøren. Politiet kunne ikke bekrefte VGs opplysninger om at det er aktuelt å brenne en koran.

Den dansk-svenske innvandringsfiendtlige aktivisten Rasmus Paludan tente på en koran utenfor Tyrkias ambassade i Sverige.

Paludan

Etter at den dansk-svenske høyreekstremisten Rasmus Paludan brente en koran foran Tyrkias ambassade i Sverige i januar, stengte Tyrkia døren for å slippe Sverige inn i Nato. Paludan har siden lovet å brenne en koran foran den tyrkiske ambassaden i Danmark hver fredag frem til Sveriges Nato-søknad blir godkjent.

Reuters erfarer fra en kilde i tyrkisk UD at departementet har bedt om at den norske demonstrasjonen stanses.

– Det må tolkes i retning av at fordi det er kontroverser rundt situasjonen med Sverige, er det mer fokus på koranbrenning nå. Vi så det med karikaturtegningene, det tok tid før det begynte å blusse opp, sier kommentator Morten Myksvoll i Bergens Tidende. Han har tidligere drevet et nyhetssted for tyrkisk politikk og kjenner landet svært godt.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt at det ikke er aktuelt å støtte et svensk Nato-medlemskap så lenge landet aksepterer at det brennes koraner.

Valgkamp

Han mener at en koranbrenning i Norge også kan brukes mot Sverige, og skape fornyet kraft for president Recep Tayyip Erdogans agitasjon mot Sverige. Det skal også holdes valg i Tyrkia i mai, og det er blitt spekulert på om Tyrkias reaksjoner mot koranbrenning kan være et ledd i presidentens valgkamp.

– Ja, det er nok valgkamp, men også mer enn det. Tyrkiske velgere er i stor grad nasjonalistiske, og Erdogan har basert seg mer og mer på disse velgerne de siste årene. De er glad i konflikter med Europa og USA, mange er religiøse selv om de ikke er konservative, og koranbrenning vil gjøre mange forbannet, sier Myksvoll.

Samtidig påpeker han at konflikten med Sverige begynte med Kurdistans arbeiderparti PKK, som Tyrkia anser som en terrororganisasjon. Tyrkia har blant annet krevd at Sverige skal utlevere en rekke angivelige medlemmer av PKK.