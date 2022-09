Stortingspresidenten støtter opprør i Iran. Nå er den norske ambassadøren kalt inn på teppet.

I flere dager har stortingspresident Masud Gharahkhani sammenlignet Irans regime med et diktatur og støttet opprøret på Twitter. Det gjorde at den norske ambassadøren ble kalt inn på teppet.

En av videoene til Masud Gharahkhani ble plukket opp av persisk BBC.

25. sep. 2022 12:16 Sist oppdatert nå nettopp

Utenriksdepartementet bekrefter at ambassadør Sigvald Hauge ble innkalt av iranske myndigheter. Møtet fant sted lørdag.

Bakgrunnen skal være at iranske myndigheter mener stortingspresidenten Masud Gharahkhani (Ap) har blandet seg inn i «interne forhold», ifølge Reuters.

Pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde sier at myndighetene i landet «ønsket å ta opp en twittermelding fra stortingspresidenten i Norge».

«Ambassadør Hauge gjorde rede for den norske regjeringens offisielle syn på Mahsa Amini-saken», skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Sigvald Tomin Hauge (til høyre) er norsk ambassadør i Iran. Her møter han tidligere utenriksminister i Iran, Mohammad Javad Zarif, i 2020.

Gharahkhani med flere kritiske meldinger over flere dager

Den britiske ambassadøren i Iran ble også kalt inn lørdag, ifølge nyhetsbyrået Tasnim.

Den siste tiden har det vært store protester i Iran. 22-åringen Mahsa Aminis død er bakgrunnen. Hun døde etter at hun ble pågrepet av politiet 16. september.

Gharahkhani har lagt ut flere meldinger, bilder og videoer i sosiale medier der han støtter opprøret.

Allerede samme dag som 22-åringen døde, publiserte stortingspresidenten en melding på Twitter. I den skrev Gharahkhani at han ble både uvel og forbannet.

Fortsetter å publisere støtte

Foreløpig har det ikke lyktes Aftenposten å komme i kontakt med Gharahkhani. Stortingets presseavdeling opplyser at han er på ferie.

Likevel har han lagt ut to meldinger på Twitter i 13-tiden søndag. Der skriver han at han hver dag er tannkemlig for å leve i Norge.

«Jeg er født i Teheran. Norge er mitt land. Hver eneste dag er jeg takknemlig for at jeg lever i et land som er bygd på demokrati, frihet, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Det er de samme verdiene unge mennesker kjemper for i Iran», skriver Gharahkhani.

Han skriver at han ville kjempet i gatene med livet som innsats i Iran, dersom ikke foreldrene hadde flyktet fra landet i 1987.

I 09.30-tiden søndag la han ut en video som viser hvordan politiet angriper en person på gaten.

Stortingspresidenten har selv iransk bakgrunn. I en video han har delt, snakker han persisk. Videoen er sett minst 25.000 ganger og er blitt delt av BBC.

UD kjenner ikke til innkallingen

Iranske myndigheter har ikke bekreftet at det er meldingene i sosiale medier som er årsaken.

Et annet sted sammenligner han Irans regime for et diktatur.

Det er Sigvald Tomin Hauge som er Norges ambassadør i Iran. Ambassaden ligger i hovedstaden Teheran.

Aftenposten har vært i kontakt med ambassaden. De henviser til Utenriksdepartementet (UD) i Norge. UD har foreløpig ikke besvart Aftenpostens henvendelse. Til NRK sier de at de ikke kjenner til saken.