Henlegger saken etter giftanklager fra høyesterettsdommer

Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy (67) mener hun forsøkte å forgifte ham. Onsdag ble kvinnen avhørt av Oslo-politiet. Fredag ble saken henlagt.

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Oslo-politidistrikt.

13.01.2023 09:31 Oppdatert 13.01.2023 09:57

Høyesterettsdommeren hevder han er utsatt for tilførsel av gift fra mai til 18. oktober i fjor. Han mener det er hans nå fraseparerte kone som står bak. Hennes advokat Musharraf Ashraf sier til Aftenposten hun overhodet ikke har forgiftet sin ektemann eller gjort noen forsøk på å forgifte ham.

Onsdag var hun i avhør hos politiet i Oslo, som etterforsker saken. Etter avhøret, som varte i rundt to timer, hadde kvinnen fortsatt status som mistenkt.

– Jeg kan ikke si så mye om innholdet i avhøret. Min klient fastholdt at hun er uskyldig, sier Ashraf.

I starten av desember opprettet politiet en etterforskingssak og undersøkte flere hypoteser og teorier.

– Politiets etterforsking har hatt som formål å undersøke om det foreligger objektive bevis for det fornærmede hevder eller om fornærmedes tilstand skyldes andre forhold. Politiet har blant annet innhentet legeuttalelser fra Ullevål sykehus for to innleggelser i slutten av 2022, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i en pressemelding.

Dommer Jens Edvin Skoghøy sammen med høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og prinsesse Ingrid Alexandra 21. januar i fjor.

Siden politiet fikk kjennskap til denne saken noe tid etter de to sykehusinnleggelsene, har det vært en utfordring å sikre objektive bevis, som blod og urin ved alle hendelsene, sier Omholt.

– Fornærmedes kone har hatt status som mistenkt og har blitt avhørt av politiet. Hun har forklart til politiet at hun ikke har gjort det hun ble anklaget for og erkjenner ingen straffeskyld. Det forelå heller ikke skjellig grunn til mistanke i saken, så vi kunne heller ikke undersøke mobiler og pc-er etter søkehistorikk, sier Omholt.

Saken er dermed henlagt av påtalemyndigheten på grunn av bevisets stilling. Det er ikke bevismessig dekning for at kvinnen har gitt Skoghøy stoffer som har ført til den tilstanden han befant seg i.

Advokaten til kvinnen har tidligere sagt at klienten overhodet ikke kjenner seg igjen i anklagene. Han sier hun føler hun ble forhåndsdømt, og at enkelte medier har presentert saken uten å høre hennes versjon. Aftenposten har beklaget at avisen trykket dommerens påstander uten først å ha kommet i kontakt med ektefellen.

Jens Edvin Skoghøy har vært dommer i Høyesterett i over 20 år.

Snøkrabbe-saken i plenum

Ifølge Høyesterett er det ikke avklart når Skoghøy er tilbake som dommer i Høyesterett etter studiepermisjonen han har hatt som følge av de påståtte helseplagene.

Han er trolig tilbake før landets mektigste dommere den 24. januar skal samles i plenum for å avgjøre den mye omtalte «Snøkrabbe-saken».

Saken skal avgjøre om et latvisk rederi kan fangste snøkrabbe på kontinentalsokkelen utenfor Svalbard. I realiteten handler den om Norges suverenitet på Svalbard.

Det sentrale spørsmålet handler er om Svalbardtraktaten kommer til anvendelse utenfor sjøterritoriet rundt Svalbard, altså utenfor grensen på tolv mil.