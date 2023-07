Til utlandet for å fikse tennene? Da bør du lese dette først.

Hvis tannlegeturen til utlandet ikke var vellykket, er det ikke sikkert du får hjelp av din norske tannlege når du kommer hjem.

Tannlege Petter Gjessing Johnsen måtte reparere alle tennene til en pasient som hadde fått behandling i Tyrkia. I videoen har pasienten fått kraftig tannkjøttbetennelse. Vis mer

Aftenposten har skrevet om hvordan reality-kjendis Cristian Brennhovd dro til Tyrkia for å file ned tennene sine og få «Hollywood-smil». Han er ikke alene. Ifølge Tannlegeforeningen drar stadig flere nordmenn til andre land for å få et pent smil eller fikset tennene.

Men dersom de skulle få senskader og komplikasjoner, er det skepsis blant norske tannleger om de skal behandle det.

– Absolutt alle som tar kontakt med meg etter tannturisme, har hatt èn eller flere senskader eller komplikasjoner.

Det sier tannlege Petter Gjessing Johnsen. Han er en av dem som behandler unge og eldre som tidligere har fått satt inn fullkroner og skallfasetter i Tyrkia.

Han har tidligere advart mot den stadig økende forekomsten av den type behandling som blant annet Brennhovd har fått. Johnsen mener 20-åringer frivillig utsetter seg for en behandling som gir dem tenner som 60-åringer.

Tannlege ved Fjord Dental Petter Gjessing Johnsen, behandler pasienter som har fått senskader og komplikasjoner etter behandlinger i Tyrkia. Vis mer

Han slår fast at jo flere tenner som får krone, desto større blir risikoen for å få infeksjon.

Samtidig er norske tannleger skeptisk til å behandle pasienter som har tatt tannbehandling i utlandet, forteller Johnsen.

Det er det flere grunner til.

1. Ansvarsforhold og kompleksitet

– Tannleger er skeptiske med tanke på ansvarsforhold, men også kompleksiteten av behandlingen som er utført, og ikke minst hva som skal gjøres hvis noe går galt, sier Johnsen.

Når man går inn i et slikt arbeid, blir man involvert i behandlingen rent juridisk, hvis det senere skulle bli en klagesak, forklarer han.

Slik så en av tannlege Petter Gjessing Johnsens pasienter ut etter behandling i Tyrkia. Pasienten hadde ødelagt bitt. Norske tannleger vil sjelden behandle slike komplikasjoner. Vis mer

Ifølge Johnsen er det største problemet at pasientene ikke ser konsekvensene av behandlingen de får utført på tennene sine.

– Med dette mener jeg hva slags krav det er til vedlikehold, oppfølging og hva en slik biologisk inngripen vil gjøre med tannhelsen på sikt, sier han og legger til:

– Det er lettere at den som har utført jobben, også gjør vedlikeholdet.

2. Smittevern

En annen grunn til at norske tannleger ikke ønsker å ta inn pasienter som har fått behandling i utlandet, er smittevernhensyn.

Det forteller presidenten for Den Norske Tannlegeforeningen, Heming Olsen-Bergem.

– Mange tenker at det bare er en tann, men det kan være med på å fremme en ny pandemi, sier han.

3. Kosmetiske behandlinger

Norske tannleger utfører ikke rene kosmetiske behandlinger, i motsetning til tannleger i en del andre land. Det går frem i et policydokument utarbeidet av Tannlegeforeningen.

Men tannleger er pliktet til å hjelpe med akuttbehandling og smertedemping, herunder ta imot pasienter med etterskader.

Pasienter som vil ha pengene tilbake

– Problemet oppstår når pasientene ikke blir fornøyd med kronene og de må dra tilbake og fikse det, forklarer Olsen-Bergem.

Noen pasienter vil i stedet ha pengene tilbake og tenker derfor at de skal gå til sak mot tannleger i utlandet.

– Det er ikke lett, sier Olsen-Bergem og forteller at problemstillingen er blitt diskutert i foreningen.

Norske tannleger skal også ha kjent på usikkerhet om de også vil bli saksøkt.

– Det var en periode med bruk av særlig innplantater som ga store infeksjoner. Det førte til at det ble veldig dyre behandlinger, sier Olsen-Bergem.

På grunn av dette ba mange norske tannleger pasientene om å dra tilbake til utlandet.