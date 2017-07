17 år gamle Marie Skuland ble knivdrept på Sørlandssenteret

En 15 år gammel jente er siktet for drap og drapsforsøk etter at en 17-åring og en kvinne (23) ble knivstukket på Coob Obs på Sørlandssenteret onsdag ettermiddag.

Jenta på 17 år døde like etter at hun ble operert på Sørlandet sykehus i 22-tiden onsdag kveld. Hun var vikar ved matvarebutikken.

– Den avdøde er Marie Skuland. Hun er 17 år gammel og fra Kristiansand. Hun var ansatt som sommervikar på Coop Obs på Sørlandssenteret. Politiet ønsker på vegne av de pårørende å si at de ønsker fred og ro. De ønsker ikke å bli kontaktet av hverken pressen eller andre personer, sier Cecilie Pedersen Hille, fungerende påtaleleder i Agder politidistrikt.

23-åringen, som var kunde i butikken, ble fløyet til Ullevål sykehus natt til torsdag etter først å ha blitt operert ved Sørlandet sykehus. Tilstanden hennes betegnes som kritisk.

– På nåværende tidspunkt har vi ingen opplysninger om at det var noen relasjon mellom ofrene og siktede, sier Hille.

De to ofrene skal ha blitt angrepet på to ulike steder i matvarebutikken. 23-åringen og drapsofferets familie vil få oppnevnt bistandsadvokat i løpet av dagen.

Skal vurdere siktedes tilregnelighet

Den siktede 15-åringen er frivillig innlagt på psykiatrisk avdeling. Hun skal fremstilles for fengsling senere torsdag. Hun har fått oppnevnt advokat Hege Klem som sin forsvarer.

– Siktede ble forsøkt avhørt i går kveld, men det avhøret måtte dessverre avbrytes på grunn av tilstanden hun da var i. Hun ble innlagt på BUP (barne- og ungdomspsykiatri) i Arendal og har vakthold fra politiet, sier Hille.

Politiet opplyser at det er oppnevnt en rettspsykiatrisk sakkyndig som skal vurdere jentas tilstand og tilregnelighet i løpet av kort tid. 15-åringen er norsk statsborger og tidligere kjent både for politiet og helsevesenet.

Tidligere på dagen onsdag rømte hun fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet. Rømningen ble først meldt etter knivstikkingen hadde skjedd.

Politiet opplyste på pressekonferansen at jenta ble pågrepet 12 minutter etter at operasjonssentralen fikk første melding om knivstikkingen.

Ber vitner melde seg

Politiet understreker at de har behov for vitner og ber folk melde seg.

– Sørlandssenteret er et stort kjøpesenter med mange ansatte og mye publikum. Vi har behov for informasjon om hva som har skjedd. Vi har behov for vitner, særlig de som har vært inne på Coop Obs som har sett noe. Vi ber de melde seg til politiet via operasjonssentralen på 02800, sier Hille.

Aftenposten kommer med mer.