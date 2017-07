Sp vil halvere bomsatsen i juli måned

– Norgesferie er dyrt for både nordmenn og andre. Dette forslaget vil gjøre det mer attraktivt å dra på ferie her i landet, sier Pollestad til VG.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spådde i sommer at bomstasjonene vil gi en inntjening på 10,2 milliarder kroner i år. Pollestad mener forslaget vil også bidra økonomisk.

– Dette forslaget vil kunne gi inntjening ved at flere rent fysisk vil kjøre gjennom bomstasjoner, men det vil også gjøre det mer attraktivt for utlendinger å komme til Norge, sier han. Han peker også på det miljømessige formålet om at bomstasjonene er for pendlere, og poenget med forslaget er at flere vil reise sammen i én bil.

Men nestleder Eirik Sivertsen (Ap) i transport- og kommunikasjonskomiteen er ikke særlig imponert over forslaget.

– Jeg tror heller ikke at bompenger er et ukjent fenomen i Europa, og jeg tror det er andre tiltak som kan virke bedre for å få turister hit enn å gi rabatter, sier Sivertsen.