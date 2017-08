Voldtektsmann prøveløslatt i april. Nå er han siktet på nytt.

Mannen (54) er iraksk statsborger. I februar 2014 ble han dømt til syv års fengsel etter gjentatte voldtekter av sin tidligere ektefelle og for å ha mishandlet både henne og barna gjennom flere år. Han låste dem inne, slo og pisket og mishandlet dem med elektrisk strøm.

– I dag skal du dø

Den ene datteren ble periodevis slått med stokk og plastrør daglig. Han låste henne inne. Klemte til med hendene rundt halsen hennes og løftet henne med halsgrepet. Teipet munnen hennes og bandt henne fast før han tråkket på henne til hun mistet pusten og stakk henne med nåler til blodet rant.

En morgen vekket han henne:

– Stå opp! I dag skal du dø.

Tingretten skriver i sin dom at det er sjelden så grove familievoldssaker kommer til retten.

Straffet for å ta av hijab

Datteren begynte på en skole i Oslo og kom hjem og sa hun ville ha hijab, slik noen eldre jenter hadde. Faren ble glad og trosset moren som mente hun var for ung. Men da det viste seg at hun var den eneste på trinnet som hadde hijab, tok hun den av.

Da faren kom for å hente datteren på skolen oppdaget han at hun gikk uten hijab. Han skjelte henne ut og slo henne gjentatte ganger i hodet. Da var hun ti år gammel.

– Si sannheten!

Senere oppdaget han at datteren hadde snakket med en gutt. Det endte med grov vold og en serie slag med en kjepp som førte til at hun fikk blått øye og blåmerker over hele kroppen. Faren brukte også to strømførende ledninger som han stakk henne med to forskjellige steder på kroppen mens han hele tiden forlangte at hun skulle fortelle «sannheten».

Han slengte datteren i betongveggen så hun svimte av. Det var lillesøsteren som vekket henne, hun fortalte at faren hadde fortsatt å slå henne også etter at hun hadde mistet bevisstheten.

– Nekter straffskyld

I april i år ble han prøveløslatt fra den syv år lange fengselsstraffen han ble ilagt i februar 2014.

6. juli ble han pågrepet på nytt, siktet for en ny voldtekt.

– Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart seg for politiet. Jeg kan ikke kommentere saken utover det, sier mannens forsvarer, advokat Abdelilah Saeme.

– Noen vil skade meg

Han sitter nå i varetekt fordi det anses fare for unndragelse. Senest i 2011 og 2012 oppholdt han seg i Irak over et lengre tidsrom. Retten mente derfor det ikke var grunn til å vurdere påstanden om at siktede kunne begå nye straffbare gjerninger.

I en av fengslingskjennelsene kommer det frem at 54-åringen har forklart at fornærmede, som han er siktet for å ha voldtatt, må ha blitt sendt til ham av noen som vil skade ham.

Aftenposten har fått vite at fornærmede i den siste saken ikke er et tidligere familiemedlem.