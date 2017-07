Krevende søk etter mann ved Muldalsfossen i Møre og Romsdal

– Nå søker vi med klatrere som tar seg nedover langs siden av fossen. Det vil ta noen timer fordi det er langt ned og et krevende terreng, sier operasjonsleder Borge Amdam i Vest politidistrikt til NTB like før 21 søndag.

Det er fortsatt ikke funnet spor etter mannen i søket, som startet i 17.30-tiden søndag.

– Vi jobber aktivt for å få lokalisert mannen og vi har også droner som søker i området nedenfor kulpen. Selv om det er lite sannsynlig at mannen er blitt fraktet videre nedover elva, forklarer Amdam.

Ifølge Sunnmørsposten skled mannen utenfor stien like ved en bro ved toppen av fossen. Mannen som er i 60-årene gikk sammen med et turfølge. Da han skled forsvant han ut av syne for hun som var nærmest ham i følget. Dette var bare noen få meter fra fossen, ifølge politiet.

Brannvesenet er koblet inn i søket med redningsdykkere og mannskap som søker langs elvebredden.

Den første meldingen om hendelsen kom søndag klokka 17.02. Vest politidistrikt opplyste at en utenlandsk person hadde falt ut i fossen og at alt av tilgjengelige ressurser var på vei til området.

Muldalsfossen, som ligger ved Tafjorden i Norddal kommune, er en av de høyeste fossene på Sunnmøre. Fossen, som har et fall på om lag 200 meter, utgjør siste del av Muldalselva før den ender i Tafjorden.

SISTE: Klokken 18 melder politiet på Twitter at mannen som skal være en turist i 60-årene fortsatt ikke er lokalisert. Pårørende er på stedet.

«Sea King har overtatt søket for Luftambulansen. Det jobbes med søk fra redningsmann under Helikopteret, samt klatrere i terenget».

Politiet kl. 20.20: «Sea King er i beredskap. Klatrere er i ferd med å søke sidene på fossen, nedover mot Kulpen. Det benyttes også Droner i søket».