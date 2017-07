Leteaksjonen etter savnet mann i Muldalsfossen fortsetter

Mandag formiddag ble to personer fra den alpine redningsgruppa firt ned mot bunnen av Muldalsfossen.

Politiet fikk melding om fallet søndag klokken 16.31. Mannen skal ha sklidd utfor stien like ved en bro ved toppen av vannfallet. Mannen gikk med et turfølge. Etter at han skled, forsvant han ut av syne bare noen få meter fra fossen.

Søndag deltok både et Sea King redningshelikopter og en alpin redningsgruppe i søket etter mannen, men natt til mandag måtte de avslutte søket på grunn av de vanskelige forholdene.

Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Sunnmøre politidistrikt sier til NTB at de håper på å finne mannen i dag.

– Vi har stor tro på at vi skal finne den savnede mannen i dag, men vi søker etter en antatt omkommet person, sier han.

Norddal kommune

Utslitt av å redde fjellturister: Les Røde Kors-lederens skrekkhistorier

Muldalsfossen, som ligger ved Tafjorden i Norddal kommune, er en av de høyeste fossene på Sunnmøre. Fossen har et fall på om lag 200 meter og utgjør siste del av Muldalselva før den ender i Tafjorden. Politiet antar at mannen kan ligge i bunnen av fossen.