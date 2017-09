16-åring dømt til elleve års fengsel for dobbeltdrapet i Kristiansand

Lagmannsretten omgjør dermed straffen fra Kristiansand tingrett, som mente gutten skulle dømmes til elleve års forvaring.

– I samsvar med flertallets standpunkt blir straffen fastsatt til fengsel i elleve år, heter det i dommen fra Agder lagmannsrett.

Under ankesaken sa 16-åringen at han angret på det han har gjort.

– Jeg angrer veldig. Jeg synes det er veldig forferdelig å leve med – med tanke på de etterlatte, sa han.

Etter utsagnet om at han tenkte på de pårørende, forlot moren til Jakob Hassan rettssalen, tydelig preget av forklaringen. Faren fulgte kort tid etter.

Familiene til Hassan og Ilebekk sier de skulle ønske de kunne vært spart for en ny runde i rettssystemet.

Stridsspørsmålet i ankesaken var hvorvidt gutten skulle dømmes til forvaring. Med dommen fra tingretten ble 16-åringen den andre mindreårige som noen gang er idømt forvaringsstraff.

16-åringens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa i retten at han mener det ikke var riktig å idømme gutten forvaring, at lovens krav for forvaringsdom ikke var oppfylt og at den utmålte lengden på straffen var for streng.

16-åringen var 15 år gammel da han knivstakk og drepte Jacob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i skolegården på Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor. Han angrep først Hassan, som han hadde hatt en uoverensstemmelse med. Senere gikk han til angrep på Ilebekk som prøve å hjelpe offeret. Gutten har tilstått drapene.