De etterlatte er svært skuffet over dommen for dobbeltdrapet i Kristiansand

– Familien er svært skuffet over dommen på elleve års fengsel. De håpet at tingrettens forvaringsdom skulle bli stående. Når man kan begå disse grufulle drapene, kan de ikke forstå at noe annet kan være riktig, sier bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye til NTB.

Hun representerer familien til Tone Ilebekk, som ble knivdrept da hun forsøkte å komme Jakob Hassan til unnsetning. 14 år gamle Hassan døde også av de mange stikkene han ble påført i skolegården til Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor.

– Mine klienter er svært skuffet. Vi har ikke fått gått gjennom domspremissene ennå, så noe mer kan jeg ikke si nå, sier Kristine Eide, som er bistandsadvokat for Hassans foreldre.

Vant fram med anken

Dommen innebærer at den nå 16 år gamle gutten har nådd fram med sitt viktigste ankepunkt. Han ba om en dom på tidsbestemt fengselsstraff, framfor forvaringsstraff som har en åpen ende. Mindreårige lovbrytere, hvor det ikke er funnet noen særlig fare for nye, alvorlige voldshandlinger, verken skal eller kan dømmes til forvaring, ifølge forsvareren.

– Jeg har så vidt snakket med min klient. Det var jeg som snakket, så hans reaksjon på dommen kjenner jeg ikke ennå, sier advokat Svein Kjetil Stallemo til NTB.

Agder lagmannsrett omgjorde med knappest mulig flertall – fire av dommernes stemmer mot tre – tingrettsdommen på elleve års forvaring, til tross for at flertallet mener knivdrapet på Hassan var svært brutalt, planlagt og tilsynelatende veloverveid. Lignende karakteristikker bruker retten om drapet på Ilebekk.

Målrettede knivstikk

Hassan ble stukket 28 ganger med kniv i skolegården til Wilds Minne skole, og den da 15 år gamle gutten har selv forklart at han stakk av full kraft, og at stikkene var målrettede. Også de 32 stikkene som Ilebekk ble påført, ble utført med mål om å drepe.

– Flertallet er ikke uten forståelse for det resonnement at siktedes ekstreme handlinger gir grunn til å frykte at det er noe alvorlig i veien med ham, heter det i domspremissene.

Retten mener likevel at lovverket er til hinder for at mindreårige kan dømmes til forvaring, med mindre det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter». Det er ikke tilfelle i dobbeltdrapssaken i Kristiansand, ifølge lagmannsretten. De ekstreme handlingene i seg selv er ikke tilstrekkelig til å oppfylle de strenge kravene til forvaringsstraff, konkluderer flertallet: de tre fagdommerne og en lekdommer.

Over kriminell lavalder

Argumentasjonen er stort sett lik den advokat Stallemo kom med i sin prosedyre. En gutt som bare et halvt år tidligere hadde fylt 15 år, og dermed passert den kriminelle lavalder, kan ikke dømmes til forvaring, sa han.

– Jeg har ikke fått lest domspremissene ennå, men jeg kan gjenta det jeg har sagt tidligere, at det ikke er riktig å idømme forvaringsstraff, sier Stallemo til NTB.

Retten tilkjenner de etterlatte oppreisning og erstatning på til sammen 1,5 millioner kroner.