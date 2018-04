1. april 1950: Da folk sto i kø for å få (nesten) gratis vin på Polet

«Vinmonopolet realiserer i dag store kvanta vin» , kunne Aftenposten melde på forsiden 1. april 1950.

Under den noe kryptiske overskriften kunne man lese at Polet skulle kvitte seg med et større parti. De var tom for egne flasker, men på grunn av en handelsavtale med Frankrike forpliktet til å ta imot ny vin. De måtte derfor frigjøre flasker.

Alle som ville kunne derfor møte opp med bøtter og spann og kjøpe sterkt rabattert vin, helt avgiftsfritt, akkurat denne dagen.

Det var bare én begrensning, ifølge artikkelen:

«Vinen blir rasjonert ut med fem liter pr. kunde så langt beholdningen rekker.»

Aftenposten AS

Mange lot seg lure. Og Vinmonopolets sentralbord ble nedringt av nysgjerrige som lurte på om det også gjaldt polutsalg utenfor Oslo sentrum.

Allerede samme ettermiddag kunne Aftenpostens aftenutgave melde at det hele var en aprilsnarr. Folk som bar på bøtter og spann hadde preget bybildet hele formiddagen, og mange isenkrembutikker merket en påtagelig økt interesse.

Trøsten til leserne var imidlertid at innkjøpene ikke var helt forgjeves: Spannene kunne jo brukes for å plukke bær til høsten.

Men som vi også skrev den gang: Det er uforståelig at noen kunne tro at staten frivillig vil gi avkall på avgifter.

Fortellingene om den gang Polet delte ut gratis vin ble siden mange. Flere aviser lagde egne vrier av spøken i senere tiår, blant annet Bergens Tidende i 1987. Men den sto først på trykk i Aftenposten.

NB! Skarpe lesere har ganske riktig påpekt at bildet øverst i saken ikke er fra 1950 (da var fotografen 12 år), men fra 1969. Aftenpostens pol-spøk er blitt kopiert av andre medier flere ganger opp gjennom årene, men det er ikke kjent om bildet er resultatet av en slik reprise, eller en mer lokal spøk.

Denne artikkelen ble første gang publisert 1. april 2015.