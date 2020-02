– I know all about openings, sier Maxmilian, på prikkfritt engelsk.

Foran ham på et bord ligger et sjakkbrett og på andre siden av bordet sitter Richard Madsen (70), leder for den lokale sjakklubben. Ute legger vintermørket seg som en blå kapsel rundt de store vinduene i biblioteket, der de to sitter konsentrert over brikkene.