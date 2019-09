Innsatsleder Kaj Christiansen ved Tromsø brann og redningsetat har opplyst til kanalen at Murmansk Trawl Fleet vil overta.

– Det kan bli et skifte allerede mandag eller tirsdag. Det har de rett til, men vi må forvisse oss om at de som overtar jobben, kan følge med lensesystemet, ha en saneringsplan, miljøtiltak og alt som kreves ved en slik aksjon, sier innsatslederen til NRK.

Kan ta måneder å fjerne vraket

To til fire personer holder vakt ved tråleren døgnet rundt for å passe på at det ikke lekker olje fra det havarerte skipet.

Kystverket har også pålagt rederen å fjerne vraket, men det kan ta flere måneder.

Den russiske tråleren Naezdnik begynte å brenne onsdag. Like før kl. 09.15 torsdag morgen tippet tråleren over til siden, og store deler av skipet ble liggende under vann. Da hadde skipet stått i brann i nesten et døgn med en voldsom røykutvikling.

Forurensing ikke registrert lørdag

Kystverket satte fredag ut et mer omfattende lensesystem i Tromsø havn for å sikre mot eventuell lekkasje.

Om bord i det havarerte skipet er det 200.000 liter marin diesel og 2.700 liter ammoniakk i en tank.

Kystverkets overvåkingsfly har lørdag observert området rundt havaristen fra luften. Det er ikke registrert forurensing fra vraket. Det har vært minimalt med lekkasjer, opplyser innsatslederen til NRK.