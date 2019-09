Mann dømt til 15 års forvaring for overfall og voldtekter av kvinner i Oslo

Mannen er i Oslo tingrett domfelt for overfall mot sju kvinner, hvor han har kvalt eller skal ha forsøkt å kvele kvinnene. I to av sakene er han også dømt for voldtekt eller voldtektsforsøk. I tillegg er mannen dømt for to sovevoldtekter, ifølge NRK.

Alle hendelsene fant sted på nattetid i området rundt Grünerløkka i Oslo. Ifølge tiltalen mistet tre av kvinnene bevisstheten som følge av kvelningen.

Mannen ble pågrepet i fjor sommer, etter at politiet fikk treff på en DNA-undersøkelse, skriver VG. Han er straffedømt flere ganger tidligere.

I 2013 ble han idømt fire års fengsel for en sovevoldtekt, og ifølge avisa er han dømt for vold mot kvinner både før og etter dette.