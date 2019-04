Nå kan kvinner ta krefttest hjemme

(Stavanger Aftenblad): Fire tusen kvinner i Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Agder får nå tilbud om å ta forbyggende livmorhalsprøve med hjemmetest gjennom en ny studie.

– Altfor mange kvinner, også i Rogaland, går sjelden eller aldri til legen for å sjekke seg for livmorhalskreft. Nå vil vi undersøke om en hjemmetest er et godt tilbud til disse kvinnene, sier forsker Gunvor Aasbø fra Kreftregisteret til Stavanger Aftenblad.

Tilbudet går til dem som ellers sjelden eller aldri sjekker seg – det vil si kvinner som ikke har tatt prøven på ti år eller mer.

I Norge anbefales det at kvinner i alderen mellom 25 og 69 år tar testen jevnlig. Prøven kan avdekke forstadier til livmorhalskreft, som kan behandles effektivt, slik at kreft ikke oppstår. Likevel er det mange kvinner som ikke oppsøker legen for å ta denne testen.

Mange tester seg ikke

På landsbasis er det over 150.000 kvinner som ikke har testet seg for livmorhalskreft på minst ti år. Mer enn 12.500 av disse er kvinner fra Rogaland. Aasbø ser at flere kvinner har vanskeligheter med å dra seg selv til legen for å bli testet.

– Vi ser at det er sammensatte grunner til at kvinner ikke tar livmorhalsprøve. Mange kvier seg for å ta gynekologisk undersøkelse hos lege, for eksempel fordi de synes det er ubehagelig eller pinlig, sier Aasbø.

Elisabeth Jakobsen/Kreftregisteret

Hjemmetesten er godt utprøvd, gratis og har vist seg å være like god som en tilsvarende test tatt av lege. Kvinnene får også bruksanvisning for hvordan de skal ta testen. Etter at testen er tatt skal kvinnene legge prøven i en ferdigfrankert konvolutt, og sende til laboratoriet for analyse.

– Det er like enkelt å ta hjemmetesten som å sette inn en tampong, sier Aasbø.

Forebyggende arbeid

I fremtiden kan hjemmetesten bli en del av forebyggingen av livmorhalskreft.

– Studien vil gi oss verdifull kunnskap om hvordan hjemmetesten eventuelt kan implementeres på en trygg og forsvarlig måte i Livmorhalsprogrammet i fremtiden. Vi ønsker å vite mer om hvordan hjemmetesting best kan tilbys kvinnene, og hvordan kvinner med unormal prøve bør følges opp, sier Ameli Tropé, som er leder i Livmorhalsprogrammet.