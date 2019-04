Mann i 60-årene funnet bevisstløs i Drammen sentrum

Mannen ble funnet i Nedre Storgate omtrent 20 minutter over midnatt.

– Han har skader som vi ikke kjenner årsaken til. Det kan være at noen har påført ham skader, men det kan også være fall, sa operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt til NTB like før klokken 2.30. Han ønsker ikke å kommentere hvilke skader det er snakk om eller hvor på kroppen, men sier det er snakk om støtskader.

Mannen behandles på sykehuset, og politiet opplyser til VG at tilstanden hans er kritisk. Mannen har ikke vært ved bevissthet siden han ble funnet.

Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Drev førstehjelp, forsvant fra stedet

Fire unge menn hjalp til med førstehjelp på stedet før nødetatene kom fram, men hadde forlatt før politiet kom til. De var natt til søndag etterlyst som vitner i saken.

Klokken 5.45 opplyser jourhavende Temina Sharif til NTB at politiet har kommet i kontakt med en av de unge mennene, og at det er foretatt avhør. Hun kjenner ikke til hva som kom fram under avhøret. Politiet har også avhørt personen som varslet nødetatene om den bevisstløse mannen.

– Videre vil vi på morgenen ta kontakt med sykehuset for å få en oppdatering på skadeomfanget hans. Vi vil også sjekke videoovervåking på stedet, sier Sharif til NTB.