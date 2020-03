Ordføreren i en kinesisk by fikk sparken etter beskyldninger om at byen lurte til seg masker fra en naboby som trengte det mer. En helsetopp i USA brukte Twitter til å be folk om å slutte å kjøpe masker. I Norge er apoteker tømt for beskyttelsesutstyret.

Alt dette henger nøye sammen. Det illustrerer noen av utfordringene helsevesenet står overfor.