– Det har gått over en uke nå og fremdeles har vi ikke fått noe svar om hvor vi kan gå i havn, sier Jay Berger. Han er om bord på Ocean Viking og prosjektkoordinator for Leger uten grenser.

På en skurrete telefonlinje fra skipet forteller han om traumatiserte mennesker, mange med brannskader og skader etter vold og flukt.

Hver dag må mannskapet og hjelperne om bord svare på samme spørsmål: Når kan vi komme i land? Og hver dag svarer de: Det vet vi ikke.

På redningsskipet er 356 mennesker som ble plukket opp fra overfylte gummibåter i internasjonalt farvann, fire dager på rad. Skipet seiler nå frem og tilbake i havområdene mellom Malta og den italienske øya Lampedusa. De venter på å få klarsignal fra en av redningstjenestene for å komme i havn. Foreløpig er det stille.

Ifølge Leger uten grenser ble den libyske redningssentralen kontaktet fortløpende gjennom de fire redningsaksjonene, uten at de svarte på noen av henvendelsene. Unntaket var at myndighetene to ganger spurte om skipet skulle sette de overlevende i land i Libya.

Dette er under ingen omstendigheter aktuelt for de to organisasjonene som driver redningsoperasjonen på skipet. I Libya holdes tusenvis av migranter innesperret under det FN og hjelpeorganisasjoner mener er umenneskelige forhold.

Flere av leirene ligger nær frontlinjen for kampene mellom ulike libyske styrker, skriver NTB.

Hannah Wallace Bowman, Leger uten grenser

Rasjonerer vann, mat og drivstoff

Prosjektkoordinatoren om bord forteller om et overbefolket skip. De har problemer med å få vann, mat og drivstoff til å strekke til, for de vet ikke hvor lenge de må holde det gående. Det samles mye søppel om bord og det er mangel på enkle hygieneartikler.

– Menneskene vi har reddet har allerede vært gjennom mye, mange har sittet i libyske interneringsleirer. Flere har psykiske traumer. Det er stor skam at de blir behandlet på denne måten, uten elementære menneskerettigheter, sier Berger.

– Våre team i land gjør så godt de kan for å få oss i havn. Men vi er avhengig av at EUs medlemsstater kommer opp med en konkret løsning.

Han legger til at det ikke er første gang dette skjer med redningsskip, og at det neppe blir siste.

– Det er forferdelig at dette må eskalere til å bli en krise, igjen og igjen, sier han.

Hannah Wallace Bowman / MSF

Fakta: Leger uten grensers redningsaksjoner i Middelhavet: Leger Uten Grenser og organisasjonen SOS Méditerranée har leid det norskeide skipet Ocean Viking for og driver redningsarbeid i Middelhavet. Skipet har nylig hatt fire redningsaksjoner av 356 mennesker i gummibåter til havs: Fredag 9. august: 85 personer reddet, 25 barn. Det yngste var ett år gammel. Lørdag 10. august: 85 personer. 35 barn Søndag 11. august: 81 personer. 14 barn Mandag 12. august: 105 personer. 29 barn. Totalt 103 barn under 18 år, 92 av dem reiser uten foreldre eller voksne som passer på dem. Alle som ble reddet dro ut fra Libya. De kommer fra 12 afrikanske land: Eritrea, Etiopia, Guinea, Tsjad, Gambia, Elfenbenskysten, Libya, Mali, Nigeria, Senegal, Sudan og Sør-Sudan. Skipet har et mannskap på 31 personer. Skipet har tidligere gått i oppdrag for Equinor i Nordsjøen. Det er et stand by-skip, laget for å kunne redde 300 oljearbeidere ved en ulykke.

Skader etter vold og brann

Det er gjort over 100 konsultasjoner på klinikken hos det medisinske teamet om bord. Ti pasienter følges spesielt opp som trenger behandling på sykehus i land.

Mange var dehydrerte og forkomne da de ble hentet opp fra gummibåtene.

Enkelte av pasientene har skader påført ved vold, som slag med kjepper og skytevåpen, andre har skadet seg under flukten til Libya. Noen har brannskader som de har fått av smeltet plast eller brennende bensin. Andre har luftveisinfeksjoner. Halvparten behandles for skabb som de har pådratt seg under dårlige leveforhold i Libya.

Hannah Wallace Bowman/Leger uten grenser

Italienernes innenriksminister Matteo Salvini skrev fredag et brev til justisminister Jøran Kallmyr. Der ba han norske myndigheter om å ta ansvaret for migrantene som ble reddet av mannskapet på det norskeide skipet.

Kallmyr har understreket overfor NRK at det er helt uaktuelt for Norge å ta imot mennesker som reddes i Middelhavet.

– Migrantene må nå transporteres tilbake til Afrika, enten til Tunisia eller Libya. De bør ikke sendes til Europa for da blir denne aksjonen en forlengelse av flyktningruten istedenfor at det blir en redningsaksjon, sier han.

Håkon Mosvold Larsen

Solberg: – Ikke Norges ansvar

Statsminister Erna Solberg sier det ikke er ikke norske myndigheters ansvar å finne en løsning på situasjonen.

– Dette er en frivillig organisasjon som har kontrahert et privat skip. Norge har ikke et spesielt ansvar for dette skipet, sa Solberg til Aftenposten tirsdag.

Styreleder i Leger uten grenser, Karine Nordstrand, sier at det ikke er et alternativ for skipet å dra hele veien til Norge, slik noen politikere feilaktig har gitt inntrykk av.

Solberg sa også tirsdag at mange av dem som er i Libya og tilstøtende områder, ikke er folk som kommer fra land der det er en krise eller konflikt, men folk som ønsker et bedre liv.

Til det sier Nordstrand:

– For oss i Leger uten grenser har det ingen betydning om det er en asylsøker, migrant eller flyktning som får førstehjelp om bord på Ocean Viking. Det er heller ikke relevant hvilket land personen kommer fra. Ingen mennesker på flukt skal måtte drukne i Middelhavet.

Hannah Wallace Bowman / MSF

Jusprofessor: – Norge må sørge for trygg havn

Norge plikter å sørge for en trygg havn for menneskene om bord på det norske redningsskipet Ocean Viking, understreker professor i havrett, Erik Røsæg i et intervju med NRK.

Han sier at skipets mannskap må sørge for at passasjerene ikke settes i land på et sted som er farlig for dem. Det spiller ifølge professoren ingen rolle om skipet ligger i internasjonalt farvann. Så lenge fartøyet seiler under norsk flagg, plikter Norge å ivareta menneskerettighetene til dem om bord, selv om Norge ikke er forpliktet til å ta dem imot, mener Røsæg.

Lignende saker er blitt prøvd for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ifølge professoren.

Kritisk situasjon på annet redningsskip

Søndag ble det klart at Spania vil ta imot den spanske redningsskipet Open Arms som har over 100 migranter om bord – mennesker som ikke får lov å gå i land i Italia.

Men situasjonen om bord på Open Arms gjør det uforsvarlig å seile helt fra italienske Lampedusa til Spania, sier organisasjonen som driver redningsbåten.

Det spanske redningsfartøyet ligger i svømmeavstand til den italienske øya Lampedusa. Italias innenriksminister Matteo Salvini nekter migrantene, som har vært på skipet i over to uker, å gå i land.

Elio Desiderio

– Det er engstelse og utbrudd av vold, og det blir stadig vanskeligere å ha kontroll. Det ville vært galskap å legge ut på en seks dager lang tur med disse menneskene, sier Laura Lanuz, en talskvinne for den spanske organisasjonen Proactiva Open Arms.

Skip plukket for 17 dager siden opp i alt 147 mennesker utenfor kysten av Libya. 27 mindreårige fikk lørdag gå i land på Lampedusa, og tidligere har noen få andre blitt evakuert fra skipet av medisinske grunner.

Hard linje

Salvini har inntatt en hard linje mot redningsfartøy som opererer i Middelhavet for å hindre at migranter og flyktninger drukner når stappfulle båter kantrer på vei fra Libya til Italia.

Men de fleste menneskene som tar seg fra Nord-Afrika til Europa over Middelhavet, ankommer Italia uten hjelp fra frivillige organisasjoner og redningsbåter, ifølge forskeren Matteo Villa ved tenketanken ISPI.

Han har ifølge nyhetsbyrået DPA beregnet at kun 8 prosent av de 3.073 migrantene som ankom Italia fra 1. januar til 8. juli ble brakt dit av redningsfartøy.