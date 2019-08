Fortsatt signalfeil på Østfoldbanen

Signalproblemet ble oppdaget torsdag forrige uke.

Bane Nor skriver i en pressemelding at de har satt i gang flere tiltak, men de har ikke funnet feilen.

Det fører til at innsatstogene i morgen- og ettermiddagsrushet er innstilt. Mens feilsøkingen pågår, vil det også være enkeltsporet drift på strekningen mellom Bekkelaget og Oslo S.

Innsatstog er ekstra togavganger i rushtiden.

– Dette medfører mindre forsinkelser (ca. 3–5 minutter) på togene i begge retninger. Vy har satt opp alternativ transport for de innstilte togavgangene, opplyser Bane Nor i pressemeldingen.

Bane Nor opplyser at det foreløpig ikke er mulig å gi en sikker prognose for når feilen blir rettet og når strekningen kan åpnes for normal trafikk.

– Vi beklager ulempene dette medfører for de reisende, skriver BaneNor.