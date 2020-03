Mor tiltalt etter at sønnen (2) fikk i seg GHB da hun selv var ruset

Hendelsen skjedde ifølge tiltalen sommeren 2017 i en kommune i Østfold. Kvinnen var ruset på GHB og amfetamin og skal ha overlatt sønnen midlertidig til andre rusede personer som også befant seg i leiligheten. Det var GHB i leiligheten, og sønnen fikk i seg dette.

Da sønnen senere samme dag ble innlagt på sykehus da han ble bevisstløs og sluttet å puste, unnlot kvinnen ifølge tiltalen på direkte spørsmål fra helsepersonellet å opplyse om at det var en mulighet for at sønnen kunne ha fått i seg rusmidler.

Kvinnen er nå tiltalt for å ha hensatt sønnen i hjelpeløs tilstand, eller å ha unnlatt å gi hjelp til sønnen da han var i en hjelpeløs tilstand. Hun risikerer inntil tre års fengsel om hun blir funnet skyldig.

Saken kommer opp for Moss tingrett i juni.